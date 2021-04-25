Bakanlık üste çıktı: Korumadaki çocuğun utanacak bir şeyi yokmuş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanın 23 Nisan’da koltuğunu devrettiği 10 yaşındaki çocuğun devlet korumasında bulunduğunu ifşa etmesinde bir sakınca görmedi.

Fotoğraf: AA

Bakan Derya Yanık’ın 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi A.’ya Ramazan ayı nedeniyle bir şey ikram edildiğini belirtmesi ayrıca eleştirilmişti.

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Henüz koltuğunda bir haftayı doldurmadan istifa etmesi yönünde çağrılar yapılan Yanık Twitter’da günün konusu olmuştu.

Bakanlığın yazılı açıklamasında Ramazan nedeniyle çocuğa ikram yapılmayışına değinilmezken “Bakanlığımız koruması altında olan çocuklar da bu ülkenin tüm çocukları ile eşit haklara sahiptir ve onların da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı diğer akranlarıyla deneyimlemeleri en doğal haklarıdır” dendi.

‘Haksız ve yersiz tartışmalar‘ın olduğu öne sürülen açıklamada bakanlık korumasındaki çocukların bakımını sağlayacak kimsesi bulunmayanlar ve güvenlik ihtiyacı duyanlar olmak üzere iki gruptan oluştuğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Nitekim, bakanlığımızın programlarında riskli grupta olmayan çocuklarımızla olan etkinliklerimiz ve görsellerimiz öteden beri paylaşılagelmektedir. Güvenlik ihtiyacı nedeniyle bakanlığımız korumasında olan çocuklarımızın kimliklerinin gizli kalması, mahremiyetlerinin korunması için de azami dikkat ve özen göstermekteyiz. Bu hassasiyetimiz her zaman devam edecektir. Koruma altında olan çocuklarımızın da akranları gibi hayatın her alanında görünür olmasının, herhangi bir dışlanmaya uğramadan bu toplumun saygın birer bireyleri olarak yetişmelerinin önemine inanmaktayız. Bakanlığımız koruması altında olan çocuklar da bu ülkenin tüm çocukları ile eşit haklara sahiptir ve onların da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, diğer akranlarıyla deneyimlemeleri en doğal haklarıdır. Devlet koruması ve bakımı altında olmak, bu çocuklarımız için utanmaları, gizlemeleri ya da kendilerini toplumdan soyutlamaları gereken bir durum değildir.”