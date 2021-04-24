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Yaramazlara biraz batar!

Aile bakanının istifası için binlerce paylaşım

Ramazan ayı nedeniyle makamında çocuğa yiyecek-içecek ikram etmediğini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya kullanıcıları tarafından istifaya davet edildi.

Fotoğraf: AA

Dört gün önce bakanlığa atanan Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, koltuğunu 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi A.’ya devretti. Çocuğun aynı zamanda devlet korumasında olduğu belirtildi.

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Bakan Yanık, makamında çocuğa hitaben şunları söyledi: “Tabi Ramazan olduğu için bir şey ikram edemedik. A.’yla biraz önce sözleştik. Ramazan’dan sonra aynı evde, koruma evinde kaldığı beş arkadaşıyla birlikte bize misafir olarak gelecek o zaman çikolata ve çay hakkımızı kullanacağız değil mi A.?”

Çocuk da bakanın bu sözlerine “Evet” diyerek karşılık verdi.

Bu diyalog üzerine Twitter’da binlerce kişi bakanın istifasını istedi. ‘#deryayanıkistifa’ yazılı binlerce paylaşım yapıldı.

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