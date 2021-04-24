Aile bakanının istifası için binlerce paylaşım

Ramazan ayı nedeniyle makamında çocuğa yiyecek-içecek ikram etmediğini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya kullanıcıları tarafından istifaya davet edildi.

Fotoğraf: AA

Dört gün önce bakanlığa atanan Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, koltuğunu 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi A.’ya devretti. Çocuğun aynı zamanda devlet korumasında olduğu belirtildi.

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Bakan Yanık, makamında çocuğa hitaben şunları söyledi: “Tabi Ramazan olduğu için bir şey ikram edemedik. A.’yla biraz önce sözleştik. Ramazan’dan sonra aynı evde, koruma evinde kaldığı beş arkadaşıyla birlikte bize misafir olarak gelecek o zaman çikolata ve çay hakkımızı kullanacağız değil mi A.?”

Çocuk da bakanın bu sözlerine “Evet” diyerek karşılık verdi.

Bu diyalog üzerine Twitter’da binlerce kişi bakanın istifasını istedi. ‘#deryayanıkistifa’ yazılı binlerce paylaşım yapıldı.

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Ekonomiden anlamayan maliye bakanları, ticaret yapmamış ticaret bakanları, ömründe bir tarlaya ayak basmamış tarım bakanları gördük.



En ağırı çocuk sevmeyen Aile Bakanı oldu.#deryayanıkistifa — Ümit BEYAZ (@umitbeyaz34) April 24, 2021

#deryayanıkistifa çünkü çocuk sağlığı için bir tehdit oluşturmaktadır — Melda Onur (@meldaonur) April 24, 2021

Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ve Çocuk Koruma Kanunu'nu ihlal eden Bakan Derya Yanık istifa etmelidir.

Ayrıca kendisinin bir Avukat olması da olayı daha vahim hale getiriyor. #deryayanıkistifa — Av. Ozan Salmış (@OzanSalmis) April 24, 2021

Dünyada Göreve geldikten 3 gün sonra istifaya çağrılan tek aile bakanı #deryayanıkistifa — Mehmet (@mehmetctnkya_) April 24, 2021