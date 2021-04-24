Aile bakanının istifası için binlerce paylaşım

Ramazan ayı nedeniyle makamında çocuğa yiyecek-içecek ikram etmediğini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya kullanıcıları tarafından istifaya davet edildi.
Dört gün önce bakanlığa atanan Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, koltuğunu 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi A.’ya devretti. Çocuğun aynı zamanda devlet korumasında olduğu belirtildi.
Bakan Yanık, makamında çocuğa hitaben şunları söyledi: “Tabi Ramazan olduğu için bir şey ikram edemedik. A.’yla biraz önce sözleştik. Ramazan’dan sonra aynı evde, koruma evinde kaldığı beş arkadaşıyla birlikte bize misafir olarak gelecek o zaman çikolata ve çay hakkımızı kullanacağız değil mi A.?”
Çocuk da bakanın bu sözlerine “Evet” diyerek karşılık verdi.
Bu diyalog üzerine Twitter’da binlerce kişi bakanın istifasını istedi. ‘#deryayanıkistifa’ yazılı binlerce paylaşım yapıldı.