Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 25 Haziran 2021

Peker’den Soylu’ya: Korkmaz Karaca benimle hangi konuyu görüşecekti?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’nın kendisiyle ‘hangi konuyu görüşmek istediğini’ sordu.

Soylu seçim dönemi Korkmaz’ın uçağını kullanmış: Diğer uçaklar müsait değilmiş

Karakolda ölümde örtbas girişimi kamerada

CHP’li vekil Sera Kadıgil istifa edip TİP’e katıldı

Fotoğraf: DHA

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katıldı.


Validebağ Korusu’nda bir durdurma kararı daha: Ekosistemi olumsuz etkiler

Katar’la anlaşma askeri alanla sınırlıymış

Türkiye ile Katar arasında imzalanan eğitim işbirliği anlaşmasının askeri nitelik taşıdığı bildirildi.

Uzman doktordan ‘Delta uyarısı’: Rusya ve Britanya’dan gelişler sıkı denetlenmeli

Radyoloji emekçilerinin haklarına tırpan: ‘Patronlar için yapıldı, kanser vakaları artar’

Aşılamada lider Edirne

Elvan büyümede baz etkisine güveniyor: Yüzde 20 bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 20’ler civarında bir büyüme beklediklerini söyledi. Elvan ülke ekonomisine ilişkin “Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı” tespiti yaptı.

Swap anlaşmaları ‘hatayı hatayla telafi’

Askeri Ceza Kanunu’nda değişiklik teklifi Meclis’ten geçti: Yeni düzenlemeler neler?

Askerlerin savcı kararı olmadan yakalanabilmesini öngören kanun teklifi Meclis’te kabul edildi.

Merkel: AB liderleri Türkiye’ye 3 milyar avroluk fonu onayladı

Brüksel’deki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin ilk gün görüşmelerinin ardından konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderlerinin Türkiye’ye 3 milyar avro fon sağlanmasını kapsayan yeni göç anlaşması konusunda uzlaştığını duyurdu.

Macron: Türkiye’yle gerilim azaldı

Kadın cinayeti: Kızı ’50 kere şikayet ettik, Allah belanızı versin’ diye feryat etti

Aksaray’da bir kadın sokak ortasında eşi tarafından öldürüldü. Annesini kaybeden genç kız isyan etti: “50 kere şikayet ettik, 50 kere, hepinizin Allah belasını versin.”

Yasin Börü davası: 15 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, üç kişiye 23’er yıl hapis

Kobani eylemleri sırasında Yasin Börü adlı gencin öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada karar çıktı. 15 sanık ağırlaştırılmış müebbet, o tarihte 18 yaşından küçük üç sanık 23’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Formula 1 yeniden İstanbul’da

Formula 1 yönetimi, geçen ay yarış takviminden çıkardığı Türkiye’yi yeniden takvime dahil etti. Türkiye Grand Prix’si, 1-3 Ekim’de yapılacak.

Ringo Starr, seks oyuncağı üreticisine açtığı davayı geri çekti

Fotoğraf: Reuters

80 yaşındaki Britanyalı müzisyen Ringo Starr, ‘Ring O’ adlı seks oyuncağı üreticisine açtığı davadan vazgeçti. Tarafların anlaştığı belirtildi.

‘Bir kadın az kıyafet giyiyorsa erkeği etkiler’ diyen Pakistan başbakanına tepki yağdı

Tecavüze uğrayan kadınları ‘çok az kıyafet giymekle suçlayan’ Pakistan Başbakanı İmran Han ülkeyi ayağa kaldırdı.

SON HABERLER

Uzman doktordan ‘Delta uyarısı’: Rusya ve Britanya’dan gelişler sıkı denetlenmeli

Sahadaki doktorlardan vaka sayılarında bir artış eğilimi olduğunu ve bunun Delta varyantından kaynaklı olabileceği yönünde açıklamalar geldi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 izleme grubu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Levent Akyıldız Diken’e yaptığı açıklamada lokasyon farklılıklarına dikkat çekti ve kendi bulunduğu bölgede vaka sayılarında ciddi bir dalgalanmanın henüz olmadığını belirtti. Ancak üreme katsayısında bir ivmelenme olduğuna da dikkat çekti. Bunun yanı sıra, hükümetin turizmi önceleyen bir yönetim anlayışında olduğunu hatırlatarak, özellikle Delta varyantının baskın olan ülkelerden Türkiye’ye gelişlerde önlemlerin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Elvan büyümede baz etkisine güveniyor: Yüzde 20 bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 20’ler civarında bir büyüme beklediklerini söyledi. Elvan ülke ekonomisine ilişkin “Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı” tespiti yaptı.

Radyoloji emekçilerinin haklarına tırpan: ‘Patronlar için yapıldı, kanser vakaları artar’

Radyoloji Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname’nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara radyoloji bölümünde çalışan sağlık emekçileri tepki gösterdi. Kimisi “Personeli çok çalıştırmak isteyen patronlar için yaptılar” derken kimisi de “Kanser vakaları artacak Sağlık Bakanlığı neden sessiz?” diye sordu.