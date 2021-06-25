Akşam Postası / 25 Haziran 2021

Peker’den Soylu’ya: Korkmaz Karaca benimle hangi konuyu görüşecekti?
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’nın kendisiyle ‘hangi konuyu görüşmek istediğini’ sordu.
Soylu seçim dönemi Korkmaz’ın uçağını kullanmış: Diğer uçaklar müsait değilmiş
CHP’li vekil Sera Kadıgil istifa edip TİP’e katıldı
CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katıldı.
Katar’la anlaşma askeri alanla sınırlıymış
Türkiye ile Katar arasında imzalanan eğitim işbirliği anlaşmasının askeri nitelik taşıdığı bildirildi.
Radyoloji emekçilerinin haklarına tırpan: ‘Patronlar için yapıldı, kanser vakaları artar’
Aşılamada lider Edirne
Elvan büyümede baz etkisine güveniyor: Yüzde 20 bekliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 20’ler civarında bir büyüme beklediklerini söyledi. Elvan ülke ekonomisine ilişkin “Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı” tespiti yaptı.
Swap anlaşmaları ‘hatayı hatayla telafi’
Askeri Ceza Kanunu’nda değişiklik teklifi Meclis’ten geçti: Yeni düzenlemeler neler?
Askerlerin savcı kararı olmadan yakalanabilmesini öngören kanun teklifi Meclis’te kabul edildi.
Merkel: AB liderleri Türkiye’ye 3 milyar avroluk fonu onayladı
Brüksel’deki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin ilk gün görüşmelerinin ardından konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderlerinin Türkiye’ye 3 milyar avro fon sağlanmasını kapsayan yeni göç anlaşması konusunda uzlaştığını duyurdu.
Macron: Türkiye’yle gerilim azaldı
Kadın cinayeti: Kızı ’50 kere şikayet ettik, Allah belanızı versin’ diye feryat etti
Aksaray’da bir kadın sokak ortasında eşi tarafından öldürüldü. Annesini kaybeden genç kız isyan etti: “50 kere şikayet ettik, 50 kere, hepinizin Allah belasını versin.”
Yasin Börü davası: 15 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, üç kişiye 23’er yıl hapis
Kobani eylemleri sırasında Yasin Börü adlı gencin öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada karar çıktı. 15 sanık ağırlaştırılmış müebbet, o tarihte 18 yaşından küçük üç sanık 23’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Formula 1 yeniden İstanbul’da
Formula 1 yönetimi, geçen ay yarış takviminden çıkardığı Türkiye’yi yeniden takvime dahil etti. Türkiye Grand Prix’si, 1-3 Ekim’de yapılacak.
Ringo Starr, seks oyuncağı üreticisine açtığı davayı geri çekti
80 yaşındaki Britanyalı müzisyen Ringo Starr, ‘Ring O’ adlı seks oyuncağı üreticisine açtığı davadan vazgeçti. Tarafların anlaştığı belirtildi.
‘Bir kadın az kıyafet giyiyorsa erkeği etkiler’ diyen Pakistan başbakanına tepki yağdı
Tecavüze uğrayan kadınları ‘çok az kıyafet giymekle suçlayan’ Pakistan Başbakanı İmran Han ülkeyi ayağa kaldırdı.