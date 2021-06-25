Soylu seçim dönemi Korkmaz’ın uçağını kullanmış: Diğer uçaklar müsait değilmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, ‘kara para aklamak’la suçlanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz’a ait özel uçağın ‘müsait uçak bulunamadığı’ için kullandığı belirtildi. Soylu uçağı, 16 Nisan 2017 anayasa referandumu çalışmaları sırasında kullanmış.

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Cumhuriyet’te ‘Soylu, SBK uçağı ile kaç kez uçtu?’ başlığıyla yayınlanan haberde, Soylu’nun bir dönem Korkmaz’a ait olan TC-YYA kuyruk numaralı Bombardier model lüks uçağı kullandığı, seçim döneminde ise neredeyse özel taksisine çevirdiği öne sürülmüştü.

Söğüt Havacılık

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, haberle ilgili açıklama yayınlayarak, uçak kiralama olayının, 2017’de Ankara’daki bir sivil havacılık şirketinden ücreti mukabilinde yapılmış bir işlem olduğu, seçim yasakları sebebiyle 16 Nisan 2017 anayasa referandumu çalışmaları sırasında son bir haftada, İçişleri Bakanlığı’na ait uçak ve helikopterler olmasına rağmen ‘siyasi etik gereği’ bu araçların kullanılmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Seçim çalışmalarında daha önce de zaman zaman yapıldığı gibi, bedeli bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından karşılanmak suretiyle, en uygun fiyatı veren Söğüt Havacılık A.Ş. adlı ticari işletmeden uçak kiralama yoluna gidilmiştir.”

Müsait uçak yokmuş

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Uçak veya araç kiralama şirketlerinin o an müsait uçağı olmaması durumunda, başka bir şirketten ikincil kiralama yaparak müşterilerinin talebini karşıladığı, sivil havacılıkta sıklıkla rastlanılan ve bilinen bir durumdur. Anlaşıldığı kadarıyla Söğüt Havacılık firması, o an müsait uçağı olmadığı için, Borajet adlı firmadan da uçak temin ederek müşteri talebini karşılama yoluna gitmiştir. Toplam 12,5 saatlik yurt içi uçuş gerçekleşmiştir. Seçim çalışmaları tamamlandıktan sonra, Söğüt Havacılık A.Ş. tarafından söz konusu hizmete ait fatura düzenlenmiş, Sayın Süleyman Soylu’nun sahibi bulunduğu işyeri adına kesilen faturanın bedeli, yine kendi firmasından ödenerek süreç tamamlanmıştır. 2017 yılındaki seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen bu hadisede, gerek uçak talebi gerekse hizmetin karşılığı olan ödemenin yapılması sırasında temas edilen tek kurum, Söğüt Havacılık A.Ş’dir. Bu durumu teyit eden fatura da ekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.”

‘Kara para aklamak’la suçlanıyor

Soylu’nun uçağını kullandığı belirtilen Korkmaz, ‘kara para aklama’ suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan işadamı, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. ABD’deki savcının hazırladığı iddianamede ‘kara para aklama’, ‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamaları yöneltiliyor. ABD, haksız elde edilen 133 milyon doları Türkiye’de aklamakla suçlanan Korkmaz’ın Avusturya’dan iadesini talep etmeye hazırlanıyor.

2017 yılında uçuşları durdurmuştu

2010 yılından bu yana faaliyet gösteren Borajet Havayolları, 2016 yılının son günlerinde ABD’de yaşamını sürdüren işadamı Yalçın Ayaslı tarafından SBK Holding’e satılmıştı. Sezgin Baran Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding bünyesinde 2017 yılının nisan ayına kadar uçuşlarını sürdüren Borajet, daha sonra ani bir kararla yeniden yapılanma sürecine girdiğini ve uçuşları durdurduğunu duyurmuştu.