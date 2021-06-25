‘Bir kadın az kıyafet giyiyorsa erkeği etkiler’ diyen Pakistan başbakanına tepki yağdı

Tecavüze uğrayan kadınları ‘çok az kıyafet giymekle suçlayan’ Pakistan Başbakanı İmran Han ülkeyi ayağa kaldırdı.

Ekim 2020’de düzenlenen bir protesto gösterisinden. Fotoğraf: Reuters

Gazeteci Jonathan Swan’a söyleşi veren İmran Han, ülkedeki ‘tecavüz salgını’na ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi: “Bir kadın çok az kıyafet giyerse erkekler üzerinde bir etkisi olacaktır. Tabii robot değilse.”

Eski kriketçi başbakanın söyledikleri kadın hakları savunucuları başta olmak üzere toplumun birçok kesiminin tepkisini çekti.

İnsan Hakları Komisyonu, kadın hakları ve diğer alanlarda çalışan onlarca sivil toplum kuruluşu özür beklendiği belirtilen bir bildiri yayınladı. Bildiride, başbakanın ifadesi için “Kadınların ‘malum kurban’ erkeklerin ise ‘çaresiz saldırganlar’ olduğu yönündeki yaygın kamuoyunu algısını güçlendiriyor” dendi.

Pakistan Müslüman Birliği Navaz’ın başkan yardımcısı, eski başbakan Navaz Şerif’in kızı Meryem Navaz, Han’ın ‘tecavüzü hoşgören, meşrulaştıran’ bir tavrı olduğunu ve bunun kabullenilemeyeceğini söyledi.

Kadın hakları için kampanya yürüten Kanval Ahmed, Twitter’da, “Bugün kim bilir kaç tecavüzcü başbakanın desteğini arkasına aldığını düşünmüştü. İçim acıyor” diye yazdı.

Hafta sonunda Karaçi ve Lahor kentlerinde protesto gösterileri düzenlenecek.

İmran Han, bu yıl kadınlara ‘tecavüzü önlemek için kapanmalarını’ önermiş ve yine infiale neden olmuştu. Basın sözcüsü açıklamanın yanlış anlaşıldığını öne sürmüştü.

Teccavüz suçunun sık işlendiği Pakistan, kadın erkek eşitliği konusunda en kötü durumdaki ülkelerden biri. Ülkede şikayetler nadiren gerçek anlamda dikkate alınıp soruşturma açılıyor.