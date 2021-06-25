Merkel: AB liderleri Türkiye’ye 3 milyar avroluk fonu onayladı

Brüksel’deki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin ilk gün görüşmelerinin ardından konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderlerinin Türkiye’ye 3 milyar avro fon sağlanmasını kapsayan yeni göç anlaşması konusunda uzlaştığını duyurdu.

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18 Mart 2016’da imzalanan göçmen anlaşmasında, Türkiye üzerinden Yunan adaları, Bulgaristan ve Yunanistan’a, buradan da Avrupa’nın diğer ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin kitlesel göçünü önlemek ve bu göçmenlerin Türkiye’de kalmalarını sağlamak için AB’nin Türkiye’ye mali yardım yapması öngörülmüştü. AB, Türkiye’nin göçmen almasına ‘yardımcı olmak’ için her biri 3 milyar avroluk iki ödeme yapmayı taahhüt etmişti. AB ayrıca Türk vatandaşları için vize muafiyeti, AB’ye üyelik ve Gümrük Birliği’nin genişletilmesi konusunda vaatlerde bulunmuştu.

Uzmanlar söz konusu mali desteğin Türkiye’deki Suriyeli göçmen ve mültecilere yönelik insani yardım için değil, mültecileri Avrupa sınırlarından uzak tutmak için daha fazla sınır kontrolü yapması amacıyla verileceğini savunuyor.

Merkel, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin de açıklamada bulunarak, “Gümrük Birliği çalışmalarına devam edeceğiz ve Türkiye’den de elbette yapıcı davranışlar bekliyoruz. Akdeniz’deki duruma ilişkin de bir iyileşme gördük” dedi.