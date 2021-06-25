Yasin Börü davası: 15 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, üç kişiye 23’er yıl hapis

Kobani eylemleri sırasında Yasin Börü adlı gencin öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada karar çıktı. 15 sanık ağırlaştırılmış müebbet, o tarihte 18 yaşından küçük üç sanık 23’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Diyarbakır’da, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde hükümetin IŞİD’in Kobani kuşatmasındaki tutumuna karşı protestolar toplumsal olaylara dönüşmüş, 14 kişi yaşamını yitirmişti. Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un öldürülmesiyle ilgili 41 kişi hakkında açılan dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüş ve mahkeme 24 Nisan 2017’de hükmünü açıklamıştı. 16 sanık hakkında beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, iki sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet kararı verilmişti. Ancak geçen şubat ayındaki kararında Yargıtay, Yasin Börü’nün olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu belirtilerek 24 sanığın bu suçu çocuğa karşı işlediğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek hükmü bozmuş, dava yeniden görülmeye başlamıştı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, önceki celse sunulan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaların alınacağını belirterek sanıklara söz verdi.

Yargıtay’ın bozma ilamı ile duruşma savcısının mütalaasını kabul etmeyen sanıklar beraat talebinde bulundu. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre, sanıklar Sedat Çoban, Mecnun Akkoyun, Uğur Doğanay, Abdurrahim Pamuk, Mehmet Şah Yüce, Ali Güler, Ümit Doğanay, Ahmet Taylan, Hasan Uyanık, Burhan Dicle, Ali Karakurt, Cevher Türk, Mehmet Çağlar, Resul Savur ve Remzi Özşan, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

O tarihte 18 yaşından küçük sanıklar Yılmaz Oğurlu, Ahmet Selçuk ve Ali Kaya’ya da aynı suçtan 23’er yıl hapis cezası verildi.

Bir kişi beraat etti

Savunmaları tespit edilmeyen sanıklar Cihan Yıldız, Rıdvan Baş, Mustafa Daşçi ile mazeret bildiren Erkan Balaban, Ferdi Gül ve Mazlum İçli’nin dosyaları ayrıldı. Sanık Hüseyin Okçu ise beraat etti.

Ayrıca mahkeme, sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.