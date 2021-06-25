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Yaramazlara biraz batar!

Macron: Türkiye’yle gerilim azaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile gerginliğin son haftalarda hafiflediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Macron, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi nedeniyle bulunduğu Brüksel’de yaptığı açıklamada, yasadışı göçle daha etkili mücadele gerektiğinin ele alındığını ve Türkiye konusunu da görüştüklerini kaydetti.


Macron, “Türkiye ile gerginlik son haftalarda hafifledi. Yaz boyunca tedbirli olacağız, aynı zamanda ortak çalışmalara yeniden başlayacağız” dedi.

Brüksel’deki AB zirvesinin ilk gün görüşmelerinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel de AB liderlerinin Türkiye’ye 3 milyar avroluk fonu kapsayan yeni göç anlaşması konusunda uzlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Uzmanlar söz konusu mali desteğin Türkiye’deki Suriyeli göçmen ve mültecilere yönelik insani yardım için değil, mültecileri Avrupa sınırlarından uzak tutmak için daha fazla sınır kontrolü yapması amacıyla verileceğini savunuyor. Dışişleri Bakanlığı da bugün bir açıklama yaparak AB liderler zirvesi bildirisinin Türkiye bölümündeki kararlar için “Beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır. Göç işbirliğinin sadece mali boyuta indirgenmesi, büyük bir yanılgıdır” demişti.

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