Elvan büyümede baz etkisine güveniyor: Yüzde 20 bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 20’ler civarında bir büyüme beklediklerini söyledi. Elvan ülke ekonomisine ilişkin “Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı” tespiti yaptı.

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Elvan, Gaziantep İş Dünyası İle Buluşma programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aşılama çalışmalarındaki hızlanmanın başta turizm olmak üzere birçok sektöre canlanma getirdiğini ifade eden Elvan, “Salgınla mücadelede uyguladığımız politikalar, hem geçen seneyi hem de bu yılın ilk çeyreğini büyümeyle kapatmamızı sağladı. Yılın ikinci çeyreğinde de güçlü baz etkisinin devreye girmesiyle çift haneli bir büyüme oranı bekliyoruz” dedi.

Altın ithalatına yapılan düzenleme ve turizm gelirindeki artışla birlikte cari açıkta sene sonu bir sorun ortaya çıkmayacağını kaydeden Elvan şöyle devam etti: “Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Refah için büyüme, büyüme için yatırım, yatırım için de daha az belirsizlik, dolayısıyla da fiyat istikrarı şart. Bu noktada Merkez Bankası’nın fiyat istikrarına odaklı kararlı bir duruş sergilemesi çok önemli.”

Türkiye ekonomisi, geçen yıl ‘corona’ etkisiyle adeta durma noktasına gelen ekonominin oluşturduğu baz etkisiyle bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7 büyüyerek, son üç yılın en iyi performansını ortaya koymuştu. Uzmanlar ise baz etkisinin daha kuvvetli olacağı ikinci çeyrekte yüzde 20’lere varan bir büyüme performansı görülebileceği belirtirken, kredi patlamasıyla meydana gelen ekonomik büyümenin, işsizliğin rekor kırmasına, enflasyonun çift haneyi görmesine ve alım gücünün dibe vurmasına engel olamadığına, gelir dağılımının daha da bozulduğuna işaret ediyor.