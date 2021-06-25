Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hafta kapanışında borsa sert düştü, kur fırladı

Borsa İstanbul, kapanışa doğru gelen satış dalgasıyla bin 400 puanın altına düştü. Dolar kuru ise 8,75’in üzerine kadar tırmandı.

Fotoğraf: Reuters

BIST 100 endeksi günü yüzde 1,34 değer kaybederek 1.391,86 puandan tamamladı. Düşüşle birlikte hafta başından bu yana elde edilen tüm kazançlar geri verilmiş oldu.


Güne 8,68’den başlayan dolar TL, bir süre yatay seyir izledikten sonra ise kapanışa doğru 8,77’ye kadar çıktı.

Avro da TL’deki düşüş dalgasıyla birlikte 10,40 seviyesinden açtığı günü 10,48’e kadar çıkarak tamamladı.

Hafta kapanışı ile birlikte altının gram fiyatı ise 500 TL seviyesinde.

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