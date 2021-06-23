Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı düşüşte

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) verilerine göre, Borsa İstanbul’da nisanda rekor kıran bakiyeli yatırımcı sayısı mayısta düşüşe geçti.

Ayrıca yılın ilk beş ayında yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıklarında yüzde 21 oranında azalma var.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

BloombergHT’nin haberine göre, Borsa İstanbul’da 2020 yılı sonunda yaklaşık 2 milyon olan hisse senedi piyasasındaki bakiyeli yatırımcı sayısı, halka arzların eşit dağıtımlı olmasının da etkisiyle bu yılın nisan ayında 2 milyon 674 bin gibi rekor bir seviyeye kadar çıkmıştı. Bakiyeli yatırımcı sayısı mayıs ayında ise 157 bin kişi gerileyerek 2 milyon 517 bin seviyesine düştü.

Yabancıların hisse senedi varlıkları azaldı

Son bir yılda yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları büyürken yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıklarındaki düşüş dikkat çekici.

Yabancı yatırımcıların hisse senedi yatırımlarına ayrıntılı olarak bakıldığında son yıllarda düşüş trendine girdiği görülüyor.

Geçen yılsonu itibariyle 361.7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları bu yılın ilk beş ayında yüzde 21 oranında düşüşle mayıs ayı sonunda 285.6 milyar liraya düşmüş durumda.

Mayıs 2020 ve Mayıs 2021’i kapsayan bir yıllık bazda bakıldığında ise Türkiye’de yerleşik kurumsal, tüzel ve bireysel yatırımcıların finansal varlıklarının yüzde 27 büyüyerek 4 trilyon 466 milyar liradan, 5 trilyon 677 milyar liraya çıktığı görülüyor.

Yine Mayıs 2020 ve Mayıs 2021’i kapsayan bir yıllık dönemde, yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki varlıkları yüzde 41 artarak 1 trilyon 922 milyar liraya çıkardığı, TL mevduatları ise yüzde 17 artarak 1 trilyon 645 milyar liraya yükseldiği gözlemleniyor.

Halka açık şirketlerin piyasa değeri geriledi

Yerli yatırımcıların söz konusu ilgisinin de etkisiyle 2019 ve 2020 yıllarında halka açık şirketlerin piyasa değerinde yaşanan artış, 2021 yılının Şubat ayından itibaren ise yerini düşüşe bıraktı.

Bu yılın ocak sonu itibariyle 1 trilyon 826 milyar TL olan halka açık şirketlerin piyasa değeri, son dört ayda yüzde 9,4 oranında düşerek mayıs ayı sonunda 1 trilyon 669 milyar liraya geriledi.