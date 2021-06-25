Radyoloji emekçilerinin haklarına tırpan: ‘Patronlar için yapıldı, kanser vakaları artar’

Radyoloji Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname’nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara sağlık emekçileri tepki gösterdi. Kimisi “Personeli çok çalıştırmak isteyen patronlar için yaptılar” derken kimisi de “Kanser vakaları artacak, Sağlık Bakanlığı neden sessiz?” diye sordu.
Söz konusu nizamname, radyasyonla çalışan aletlerin bulunduğu odaların nasıl olması gerektiği, duvarların nasıl kurşunlanması gerektiği, nasıl havalandırılması gerektiği gibi konuların yanısıra radyoloji çalışma saatleri ve izinlerini de içeriyordu. Özlük haklarının iyileştirilmesini beklerken var olan haklarının alınmasına da tepki gösteren sağlık çalışanları “Canımızı ortaya koyuyoruz, karar geri alınsın” dedi.
Sağlık çalışanlarını #RadyolojiNizamnameDokunma etiketiyle tepkilerini şöyle dile getirdi;