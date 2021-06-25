Radyoloji emekçilerinin haklarına tırpan: ‘Patronlar için yapıldı, kanser vakaları artar’

Radyoloji Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname’nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara sağlık emekçileri tepki gösterdi. Kimisi “Personeli çok çalıştırmak isteyen patronlar için yaptılar” derken kimisi de “Kanser vakaları artacak, Sağlık Bakanlığı neden sessiz?” diye sordu.

Fotoğraf: Resmi Gazete

Söz konusu nizamname, radyasyonla çalışan aletlerin bulunduğu odaların nasıl olması gerektiği, duvarların nasıl kurşunlanması gerektiği, nasıl havalandırılması gerektiği gibi konuların yanısıra radyoloji çalışma saatleri ve izinlerini de içeriyordu. Özlük haklarının iyileştirilmesini beklerken var olan haklarının alınmasına da tepki gösteren sağlık çalışanları “Canımızı ortaya koyuyoruz, karar geri alınsın” dedi.

Sağlık çalışanlarını #RadyolojiNizamnameDokunma etiketiyle tepkilerini şöyle dile getirdi;

Bakın bu meslek grubunun çoğu çalışanı düzenli tiroid ilaçları kullanıyor. Bazılarının sperm kalitesi düştüğü için çocuk yapmak için yıllarca uğraşıyor. Fakat bizim devletimiz radyasyonu vitamin sanıyor. İnsan sağlığı bu kadar ucuz değil; #RadyolojiNizamnameDokunma — Sergen (@siyahkartus) June 25, 2021

RADYOLOJİ NİZAMNAMESİ meslek örgütlerinin haberi olmadan bir gece yarısı kaldırıldı. Radyasyon çalışanları KORUMASIZ kaldı. Geçmişte olduğu gibi Kanser vakalarının artacaktır. @saglikbakanligi sessiz. Neden bir açıklama yok.#DİRENECEĞİZ@Tumrad_Dernegi#RadyolojiNizamnameDokunma pic.twitter.com/QTN23sV7vZ — Heybet Aslanoğlu (@AslanogluHeybet) June 25, 2021

#RadyolojiNizamnameDokunma

uyanıyorsunuz ve böyle bir karar alınmış biz radyasyon ile çalışıyoruz canımızı ortaya koyuyoruz bu karar geri alınsın pic.twitter.com/yVDUpKGVoM — Ayşe Karakuş (@AyseBlackbird) June 25, 2021

#RadyolojiNizamnameDokunma Özlük haklarımızı iyileştireceğinize günden güne haksızlığın dozunu arttırıyorsunuz.Bizim aldığımız radyasyonun dozu azalmıyor, haksızlıklarınız artıyor ! pic.twitter.com/WHor8kKymE — Sadelisuu (@sadelisuu) June 25, 2021

İlan ettikleri sağlıkçı yılında haklarımız elimizden alınıyor.#radyolojinizamnamedokunma pic.twitter.com/LoI1pY3hTP — Dilara Nilay (@dilaraanilay) June 25, 2021

Radyasyon vitamin değildir. İyileştirme yapılması gerekirken kanun kaldırmak nedemek? #radyolojinizamnamedokunma — Ayşenur (@radyolojkhemsre) June 25, 2021