Ringo Starr, seks oyuncağı üreticisine açtığı davayı geri çekti

80 yaşındaki Britanyalı müzisyen Ringo Starr, ‘Ring O’ adlı seks oyuncağı üreticisine açtığı davadan vazgeçti. Tarafların anlaştığı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Efsanevi Beatles grubunun bateristi olarak ünlenen Ringo Starr’ın gerçek adı Richard Starkey. Ancak ‘sör’ unvanlı müzisyen sahne adıyla tanınıyor. Bu yüzden 2019 yılında, adı ve imajının zedeleneceği gerekçesiyle ‘Ring O’ adlı ürünü nedeniyle şirkete dava açması kimseyi şaşırtmamıştı.

Avukatları, seks oyuncağının adının söylenişi ve hatta yazılışının ünlü müzisyeninkiyle hemen hemen aynı olduğunu savunmuştu. Dava dilekçesinde ‘Ringo Starr’ adının tescilli bir marka olduğu ifade edilmiş ve, “Müvekkilimiz bu ürünle ilişkilendirilmek istemiyor” denmişti.

Tarafların anlaşmaya varıldığının açıklandığı duyuruda, “Pacific Holdings ve Momentum Management, ürünün Britanyalı müzisyenle ilişkilendirebileceği her tür etkinlikten kaçınacak” dendi.

Bu adın sadece yetişkinlere hitap eden seks oyuncağında kullanılacağı, ‘Ring’ ile ‘O’ arasında belirgin bir aralık olacağı, kesinlikle ‘sör’ uvanlı, Ringo Starr’a kesinlikle atıfta bulunulmayacağı vurgulandı.