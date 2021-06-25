Diken

Yaramazlara biraz batar!

Formula 1 yeniden İstanbul’da

Formula 1 yönetimi, geçen ay yarış takviminden çıkardığı Türkiye’yi yeniden takvime dahil etti. Türkiye Grand Prix’si, 1-3 Ekim’de yapılacak.

Fotoğraf: AA

Haziran ayında, geçen yıl olduğu gibi İstanbul’da yarış düzenlenmesi planlanıyordu ancak Formula 1 yönetimi Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlamalarını gerekçe göstererek yarış takvimini değiştirmişti.


Resmi açıklamaya göre yarışın aynı tarihte Singapur’da yapılması planlanıyordu ancak Covid-19 riski nedeniyle bu ülkede yarış yapılmasından vazgeçildi.

Türkiye’deki organizatörün bu yılın içinde İstanbul’da yarışın düzenlenmesi yönünde talebi bulunuyordu.

Formula 1, Türkiye’yi takvimden çıkardı

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