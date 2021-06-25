Bingöl’de 5,2 büyüklüğünde deprem

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde saat 21.28’de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28’de Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi deprem merkezini Elazığ olarak belirlerken şiddeti 5,3 olarak ölçtü.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter’dan şunları kaydetti: “An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor.”