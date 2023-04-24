Akşam Postası / 24 Nisan 2023

Mesajı Erkan Baş iletti: Demirtaş’tan birlik vurgusu

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’la görüşen TİP Genel Başkanı Erkan Baş, eski HDP liderinin birlik vurgusu içeren mesajını iletti.

Merkez Bankası, dolarlar bitince altın satmaya başladı

‘Arka kapı’dan satışlarla dövizi baskılamaya çalışan Merkez Bankası, rezervleri desteklemek için 3 Mart-14 Nisan arasında 43 tonluk (2,3 milyar dolar) altın sattı.

ORC’den peş peşe iki anket: Kılıçdaroğlu ilk tura göz kırptı

ORC Araştırma bu ay iki büyük anket düzenledi. Buna göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ata ittifakı adayı Sinan Oğan’ın oyları düştü. Millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 50’ye dayandı.

Erdoğan’ın ÖTV vaadini duyan Nebati, eski çıkışlarını unuttu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ticari araçlarını yenilemek isteyenlerin özel tüketim vergisi (ÖTV) ödemeyeceğini duyurdu.

Bakanların sahte plakayla Togg keyfi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in seçim çalışmalarında kullandığı Togg marka araçlara takılan plakaların Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nde kayıtlarının olmadığı ortaya çıktı.

‘Ermeni soykırımı’ diyen Biden, Çavuşoğlu’nun hedefinde

ABD Başkanı Joe Biden, 1915’teki katliamları bir kez daha ‘Ermeni soykırımı’ diye anınca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Şarlatan” diyerek karşılık verdi.

Dev bankadan Bitcoin için ‘altı haneli’ tahmin

Britanya merkezli bankacılık devi Standard Chartered, ‘kripto kışı’nın bittiği söyleyerek Bitcoin için 100 bin dolar tahmini yaptı.