Çavuşoğlu seçim kampanyasında devletin Togg’unu kullanmış

warning Editöre not Bu haber Diken’in özel haberidir. Kısaltıp kaynak belirtmek ve bağlantı vermek koşuluyla kullanılabilir. Lütfen emeğe saygı gösterin, ‘kopyala yapıştır’ yapmayın.

AKP milletvekili adayı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun seçim çalışmalarına katılmak üzere gittiği Antalya’da kullandığı Togg marka aracın resmi kayıtlarda Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu ortaya çıktı.

Viyana (sol) ve İbradı Demirkapı Tüneli (sağ). (Fotoğraflar: AA)

AKP’den milletvekili adayı gösterilen bakanlar, katıldıkları seçim gezi ve toplantılarına Togg marka araçlarla gidiyor. Bu araçlar yurttaşların ziyaretine de açılıyor.

Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 22 Nisan’da Antalya’da katıldığı seçim çalışmalarında Togg marka aracı kullandı.

Çavuşoğlu, Antalya-Konya arasında yapımında sona gelinen Demirkapı Tüneli’nden 06 TR 2071 plakalı araçla geçti. Antalya’da da aynı araçla seçim kampanyasına katılan Çavuşoğlu’nun kullandığı aracın Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne tahsis edildiği öğrenildi. Böylece Çavuşoğlu’nun AKP’nin seçim kampanyasında devlet imkanlarını kullandığı ortaya çıktı.

Öte yandan Çavuşoğlu’nun 15 Nisan’da Avusturya ziyaretinde kullandığı 06 TC 0015 plakalı bir başka Togg marka aracın da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na tahsis edildiği öğrenildi.