Bakan Özer’in TOGG’una çifte plaka: İkincisi başka araca ait

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in seçim gezilerinde Ordu’da kullandığı bakanlık adına kayıtlı TOGG marka araca iki ayrı plaka takıldığı ortaya çıktı. TOGG’a takılan ikinci plakanınsa bir başka marka araca kayıtlı.

Millî Eğitim Bakanlığı’na makam aracı olarak tahsis edilen TOGG marka araca 06 MEB 89 plakası tahsis edilmişti. Araca tahsis edilen plaka resmi kayıtlarda ise bakanlık adına kayıtlı görünüyor.

Bakanlık görevine devam ederken, Ordu’dan AKP milletvekili adayı gösterilen bakan Mahmut Özer, seçim çalışmaları için gittiği kette sık sık bakanlığın aracını kullanıyor.

Ankara’dan yola çıktığında 06 MEB 89 plakasını taşıyan araç, ordu sokaklarında ise 52 ORD 52 plakası ile geziyor. Araç kent meydanında yurttaşlarında ziyaretine açılıyor.

Ancak Özer’in Ordu’da kullandığı 52 ORD 52 plaka, Sigorta Bilgi ve Gözlem Merkezi kayıtlarına göre, Nissan Qashqai marka bir araca ait görnüyor.

Ordu yerel basında yer alan haberlerde de aracın kente bakanlığa tahsisli plaka ile geldiği, daha sonra kentte plakasının değiştirildiği bilgisine yer veriliyor.

Öte yandan Saniye ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kullandığı 16 BRS 99 plakalı araç da Sigorta Bilgi ve Gözlem Merkezi kayıtlarında Citroen C4 marka araca ait görünüyor.