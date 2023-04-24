Demirtaş’tan Erdoğan’a aslanlı çakallı yanıt

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Birileri, aslanları kafese kilitleyince çakalların ormanın kralı olacağını sanıyordu. Yanıldılar, yenildiler” dedi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Erdoğan 13 Nisan’daki bir yayınında Demirtaş’a işaret ederek, “Zaten Selo’nun kendisi aslında Kürt değil, Zaza’dır. Ama ne yapıyor, Kürt evlatlarımızın da ölümü üzerinden kendisine bir rant devşirmeye çalışıyor” demişti. Erdooğan benzer açıklamalarına katıldığı mitinglerde de devam ediyor.

Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş’ın Erdoğan’ın bu açıklamasına yanıtını Hakkari’de düzenlenen Yeşil Sol Parti mitinginde paylaştı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Demirtaş’ın mesajı şöyle:

“(Erdoğan) Şimdi kaybetmenin paniği ve korkusuyla, meydan meydan gezip, ‘Selo, Selo’ diye kuyruğuna basılmış kedi gibi miyavlayıp duruyor. Biriler, aslanları kafese kilitleyince çakalların ormanın kralı olacağını sanıyordu. Yanıldılar, yenildiler. Şimdi ormanın kralı, 14 Mayıs’ta sandığa gidecek olan sizlersiniz artık. Bizi öz vatanımızda köleliğe mahkum etmek isteyenlere Colemerg (Hakkari) halkından tüm siyasi tarihimizin rekor oyunu bekliyorum, rica ediyorum. Önce bu zulüm düzenini durduracağız, sonra da hep beraber yaralarımızı saracağız.

Yapacağımız ilk iş, demokrasiyi büyüterek barışa katkı sağlamak, Kürt sorununu Meclis çatısı altında çözüme kavuşturmak için çalışmak olacaktır. Bunun için de Yeşil Sol Parti’nin en güçlü şekilde Meclis’te olması hayati derecede önemlidir. Elbette Kürt sorununun bütün muhataplarıyla diyalog ve işbirliği içinde başaracağız bunu.”