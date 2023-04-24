Uykuya dalma korkusu: Somnifobiden kurtulmak mümkün mü?

Uykuya dalma korkusu ‘somnifobi’nin birden fazla sebebi var ama neyse ki etkili tedavi yöntemleri de yok değil.

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İyi bir gece uykusu çekemediğiniz için sabahları enerjik uyanamıyor, hatta bütün günü ‘sürünerek’ geçiriyorsanız belki de ‘somnifobi’den mustaripsiniz.

Somnifobik kişi uyumuyor çünkü uykuya dalmaktan korkuyor. Peki insan neden uyuyamamaktan değil de uyumaktan korkar?

The Guardian gazetesinde bugün ‘somnifobi‘ konusunda yayınlanan yazı bu az bilinen fobiyle ilgili ilginç ve faydalı bilgi içeriyor.

Uyuyamama korkusu tersine döndü

Gazete, 38 yaşındaki öğretmen Elizabeth Johnson’ın hikayesine yer vermiş: Yedi yaşından beri uyku sorunları yaşayan Johnson, başlangıçta uyuyamamaktan korkarken, sorun zamanla uyumaktan korkma noktasına geliyor. Uykuya dalarken kaygıyla doluyor, kontrolü kaybediyormuş gibi hissediyor. Bir noktada panik atak geçiriyor.

Johnson, birkaç gün üst üste uykusuz geceler geçirdiğini, gündüzleri okulda uyanık kalmakta, iki çocuk annesi olarak evde de zorlandığını söylüyor ve ailesinin desteğiyle sorunu aşmaya çalışıyor.

Uyku felci geçirenlerde görülüyor

Somnifobi birincil bir tanı değil, genelde başka sorunların, mesela uyku bozukluklarının ya da travma sonrası stres bozukluğunun bir parçası olarak ele alınıyor.

Ancak Londra’daki Brompton Hastanesi’nden uyku ve solunum departmanında uzman Dr. Alanna Hare’a göre en sık rastlanan nedeni, uyku felci.

Uyku felci, uyku sırasında hareketsiz olan vücudun uyandığınızda da geçici olarak hareket edememesi, yani kişinin uyanık olmasına rağmen felç geçirmiş gibi kalması ve/veya konuşamaması durumuna deniyor.

Uyku felci sırasında bazen korku, çarpıntı, göğüs sıkışması ve halüsinasyonlar gibi rahatsız edici semptomlar da yaşanabiliyor. Ancak bu durum genellikle kısa sürüyor ve herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmuyor.

İnsanların yüzde 40’ı hayatında bir kez uyku felci geçiriyor, uyku felci bazen tekrar ederek korkutucu hale gelebiliyor.

Uyku apnesinden kabusa

Dr. Hare’ye göre uyku felci vücudun verdiği ‘hatalı bir sinyal’ ve özellikle yorgun ve stresliyken görülebilir. Ancak sık tekrarlarsa doktora gitmek gerekir.

Uykuda solunumun durduğu ‘uyku apnesi’ de somnifobinin bir sebebi olabilir. Zira uykuda nefessiz kalmak insana ‘boğulma rüyası’ gördürecek kadar acı verebilir.

Sık kabus görmek ve uyurgezerlik gibi sorunlar da kişiyi uyumaktan korkma durumuna getirebilir.

Doğru uzmandan destek

Solunum yolu uzmanlığı, psikiyatri, nöroloji gibi geniş bir yelpazeye yayılan uzmanların müdahelesiyle uyku bozukluklarını kontrole almak mümkün. Sorun anksiyete ya da obsesif kompulsif bozukluktan kaynaklanıyorsa psikiyatr – psikolog desteği daha etkili. Uyku apnesi için göğüs hastalıkları uzmanına başvurmak yerinde olabilir.

Önemli olan, beslenme ve egzersizle birlikte, uzun ve sağlıklı yaşamın üç sacayağından biri sayılan uyku sorunlarını hafife almamak.