BOTAŞ da dövizde Kapalıçarşı marjının peşinde

İktidarın politikaları sonrası kur cephesinde çoklu fiyat ortaya çıkınca, dövizde Kapalıçarşı marjının peşine düşenlerin arasına BOTAŞ da katıldı.

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İktidarın ekonomi politikalarına uyum sağlamak için Merkez Bankası, ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi uzun süredir belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Ancak bu politika, piyasada ikili bir durum yarattı. Örneğin Kapalıçarşı’daki döviz fiyatıyla, MB’nin ilan ettiği kur arasında farklar var. Bu farkın yüzde 5’i aştığı belirtiliyor.

Bu durum Kapalıçarşı’yı sığınak haline getirdi. Özel şirketlerden döviz borcu olan vatandaşa ve kamuya kadar birçok alanda talep Kapalıçarşı’ya yöneldi.

Merkez Bankası’nın demir sandıklarla çarşıya her gün 5 milyar lira getirdiği ve karşılığında 260 milyon dolar topladığı iddia edilmişti. İletişim Başkanlığı bu iddiayı yalanladı ancak her gün devasa dört tekerlekli kasalar, güvenlik görevlileri eşliğinde Kapalıçarşı’da ilerliyor.

Bloomberg’e konuşan döviz büroları yetkilileri, çoğunlukla kurumsal müşteriler nedeniyle işlerin patladığını söylüyor.

Kerim Karakaya imzalı habere göre Kapalıçarşı müşterilerinden birisi de piyasanın en büyük döviz alıcılarından BOTAŞ. Devletin yetkili enerji ithalatçısı BOTAŞ’ın fazla döviz ihtiyacını Merkez Bankası karşılamak zorunda kalıyordu. Bu da banka üstündeki rezerv baskısını artırıyordu.