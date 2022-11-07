Merkez Bankası, art arda dördüncü ayda da BOTAŞ’a döviz satmadı

Merkez Bankası (MB) geçen yıl kış aylarında milyarlarca dolar rezerv kaybına neden olan BOTAŞ dahil kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) art arda dördüncü ayda da döviz satmadı.

KİT’lere döviz satışını yıl ortasında keskin şekilde azaltan MB böylece temmuz-ekim döneminde yüksek seyreden enerji ithalatına rağmen döviz satmadı.

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Geçen yıl ekim-haziran arasındaki dokuz aylık dönemde 23,9 milyar dolar rezerv kaybına neden olan kamu kontrollü mevcut döviz politikasının önemli bir payı olan BOTAŞ’ın döviz ihtiyacı da yeniden piyasaya yönelmiş oldu.

MB ‘gerekli gördüğü dönemlerde’ BOTAŞ’ın döviz ihtiyacını piyasaya girmeden karşılıyordu.

Buna ihtiyaç olmadığı dönemlerdeyse ilgili kurum ve kurumlar piyasada döviz işlemi yapabiliyor. MB’nin belirli bir KİT’in döviz ihtiyacını karşılamayıp karşılamama kararı, günlük veya haftalık değil üç ve altı aylık dönemlerde değişiyor. Yani banka bu konuda genellikle sık değişiklik yapmıyor.

MB verilerine göre büyük bölümünün BOTAŞ ithalat maliyetinin oluşturduğu KİT’lere döviz satışı ocak-ekim döneminde bir önceki aya göre değişmeyerek 18,1 milyar dolar oldu.