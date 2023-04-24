Dev bankadan Bitcoin için ‘altı haneli’ tahmin

Britanya merkezli bankacılık devi Standard Chartered, ‘kripto kışı’nın bittiği söyleyerek Bitcoin için 100 bin dolar tahmini yaptı.

Bitcoin geçen hafta satılı bir seyir izledi. Fotoğraf: AA

En büyük kripto para birimi Bitcoin, dokuz ayın ardından 11 Nisan’da 30 bin dolar seviyesini aşmıştı. Bitcoin, son haftalardaki satışlarla bu seviyede tutunamasa da uzun vade için iyimser tahminler var.

Bloomberg’e konuşan analistler, Nisan 2024’teki ‘halving’ ile Bitcoin’in 50 bin doların üstünü görebileceğini belirtmişti.

Bir tahmin de Standard Chartered bankasının dijital varlıklardan sorumlu yöneticisi Geoff Kendrick’ten geldi. Kripto madencilikteki fırsatların artacağına işaret eden Kendrick, Bitcoin’in bankacılık sektöründeki son kargaşayla birlikte ABD’deki faiz artış döngüsünün de bitmesiyle kazanç tarafına geçeceğini yazdı.

Kendrick, “Belirsizlik nedenleri hala dursa da 100 bin dolar seviyesine giden yolun daha net hale geldiğini düşünüyoruz” dedi.

Ancak böyle dönemlerde Bitcoin tahminlerinin aşırıya kaçtığı biliniyor. Kasım 2020’de bir Citi analisti, 2022’nin sonunda Bitcoin’in 318 bin dolara kadar çıkabileceğini söylemişti. Ancak Bitcoin geçen yılı 16 bin dolarla kapattı.