'Halving', Bitcoin'i 50 bin doların üstüne çıkarabilir.

Kripto piyasaları son bir haftadır yeni bir satış dalgasının etkisini yaşarken, dikkatler Bitcoin’deki yarılanma (halving) takvimine çevrildi. Analistlere göre Nisan 2024’teki ‘halving’ ile Bitcoin 50 bin doların üstünü görebilir.

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Kelime olarak yarılanma anlamına gelen ‘halving’, madencilik ile üretilen kripto para birimlerinde blok başına düşen ödülün belirli aralıklarla yarıya düşürülmesini anlatıyor. Belli aralıklarla yapılan yarılanma, kripto ekonomi modelinin temel öğelerinden biri. En son 2020 yılında bir yarılanma gerçekleşmişti. Önümüzdeki senenin nisan ayındaysa yenisi geliyor. Arz konusunda bir kesinlik yaratan bu durum, fiyatlara olumlu olarak yansıyor. Bitcoin, son üç yarılanmanın her birinin ardından rekor seviyelere yükseldi.

Bloomberg analisti Jamie Douglas Coutts, yaklaşan yarılanmanın piyasada yüzde 50’lik bir artışı fiyatlandırdığını söyledi. Coutts, Bitcoin’in Nisan 2024’e kadar 50 bin dolara çıkabileceğini tahmin ediyor.

Analistler, yarılanma sonrasıysa 50 bin doların üzerinin görülebileceğini söylüyor.

Bloomberg Intelligence ve Matrixport’a göre, geçtiğimiz haftaki 30 bin dolar seviyesinde tutunamayan Bitcoin, yarılanmayla en az yüzde 78’lik bir yükselişi tetikleme potansiyeline sahip.