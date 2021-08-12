Uzmanlar ikiye bölündü: ‘Kripto kışı’ sonrası Bitcoin’de neler bekleniyor?

‘Kripto kışı’ndan çıkarak son üç haftada yüzde 50’den fazla değerlenen Bitcoin gücünü yeniden kazandı. Ancak beklenmedik yükseliş, kripto piyasası analistlerini bundan sonraki süreç hakkında ikiye böldü. İki zıt teoriden birine göre Bitcoin 2021 yılının sonlarında tarihi bir zirve görecek. Diğer fikre göre ise düşüş başlamak üzere…

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İki fikir de 2013/14 ve 2017/18 yıllarındaki yükseliş (boğa piyasası) ve düşüş (ayı piyasası) döngülerindeki piyasa kalıplarına dayanıyor.

İyimser tahmin, Bitcoin’in iki yıllık ‘boğa piyasası’na yani yükseliş trendine yeni girdiğini ve fiyatların ‘aya kadar yükseleceğini’ öngörüyor. Buna göre nisan ortasında kırılan 64 bin dolarlık rekor da aşılacak.

Bunun karşıtı görüşlere sahip tahminciler ise, fiyatlardaki yükselişin piyasadaki son çırpınış olduğunu ve Temmuz 29 bin dolara kadar düşen seviyenin daha da düşeceği bir ‘ayı piyasası’ başlangıcı olduğunu varsayıyor.

Her iki karşıt fikrin de ateşli savunucuları Twitter’da yaklaşık 1 milyon takipçisi olan PlanB ve CryptoWhale adlı takma isimli analistler. Her ikisi de Bitcoin’in en son yükselişinde seslerini yükselterek aykırı fikirlerle öne çıktı.

Hollanda merkezli PlanB’nin Bitcoin analizi, 2019’da büyük beğeni toplayan bir fiyat modelini takip ediyor. ‘Stok Akış’ (S2F) adı verilen model, belirli bir kaynağın bolluğunu ölçme fikrine dayanıyor. Bu altın ve diğer madenler açısından da uygulanabiliyor. Bu kapsamda sadece 21 milyon Bitcoin’in var olacağı öne sürülüyor ve bu veri şu ana kadar şaşırtıcı derece doğru kaldı.

S2F modeline göre ‘halving’ süreci kripto para birimleri için giderek daha büyük patlama döngüleri çizebiliyor. Kelime olarak yarılanma anlamına gelen ‘halving’, madencilik ile üretilen kripto para birimlerinde blok başına düşen ödülün belirli aralıklarla yarıya düşürülmesini anlatıyor.

PlanB’nin farklı varyasyonları, bu mevcut döngüyle zirveyi 100 bin ile 500 bin dolar arasında bir yere koyuyor.

#Bitcoin at $46K. We are 16 months after the halving (red line), awaiting the second leg of this bull market. pic.twitter.com/W3MliGI5kf — PlanB (@100trillionUSD) August 9, 2021

Buna karşılık CryptoWhale, meydana gelen yükselişin kripto yatırımcılar açısından ‘ayı piyasası’nın Bitcoin’i 7 bin dolar seviyesine indirmeden önce kar elde etmek için son şans olabileceği görüşünde: ”Defalarca yaptığım uyarıların ardından boğa piyasası tuzağı geldi. Bu bir son çırpınış, büyük düşüş gelecek.”

#Bitcoin Bull Trap Phase Almost Complete.



After my dozens of warning tweets and articles about a bull trap / dead cat bounce at the $30K range, we've finally seen it.



This is a great 2nd chance to take profits up high before the bear market continues! (85%+ correction) pic.twitter.com/DYcqfH8YsH — Mr. Whale (@CryptoWhale) August 10, 2021

Ancak bu dibe vurma tahmini, Bitcoin’in oynaklık standartlarına göre bile aşırı görünüyor.

Bitcoin fiyatlarındaki değişkenlik çok sayıda faktörden kaynaklanıyor ve bu gelecekteki fiyat tahminlerini neredeyse imkansız hale getiriyor. Piyasanın Elon Musk’ın bir paylaşımıyla bir anda düşebileceği veya yükselebileceği görüldü. Daha uzun vadeli bakıldığında ise ise ABD’den Çin’e kadar gelecek yeni düzenlemeler ve yasaların kırılganlığı arttıracağı da bir gerçek…

Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 800 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Mayıs ayında başlayan büyük düşüş sonrası ise 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti. Son haftalarda ise fiyatlarda yükseliş yaşanıyor.