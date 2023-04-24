İsim vermeden TİP’e yüklenen Buldan’dan geri adım

İsim vermeden ittifak ortağı Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) yüklenen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan geri adım attı: “Tek bir hedefimiz vardır o da AKP-MHP iktidarıdır.”

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Kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçimlere giren HDP, emek ve özgürlük ittifakına da parlamento seçimlerinde bu parti çatısı altında ortak liste önermişti.

İttifakta bulunan TİP, belli şehirlerde kendi logo ve adaylarıyla, bazı şehirlerdeyse Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı almıştı.

Bu kararın milletvekili sandalyesi açısından hem TİP’e hem de kendilerine kaybettireceğini savunan HDP tabanı ilk günden beri TİP’i eleştiriyor.

Son olarak dün Buldan, sert açıklamasında “Yeşil Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP’nin işine yarar” demişti.

Bunun üzerine tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’la görüşen TİP Genel Başkanı Erkan Baş, eski HDP liderinin birlik vurgusu içeren mesajını iletmişti: “Dışarıda olsaydım 29 Nisan’da Aydın’a Yeşil Sol Parti mitingine Erkan’la beraber giderdik. Bu durumda Erkan yoldaşım Aydın’a benim selamlarımı götürecek ve mitinge katılacak. Ben de TİP’in mitinglerine katılır ve yoldaşça, omuz omuza, kol kola mücadeleyi büyütürdük. Olması gereken budur, ötesi yoldaşlığa zarar verir.”

‘Bu ortaklık faşizmin kaybetmesi üzerine kuruldu’

Bugün Yeşil Sol Parti’nin Hakkari mitinginde konuşan Buldan, şunları dedi:

*Sevgili halkımız önemli ittifaklar gerçekleştirdik. Hem Kürdi ittifaklarımızla hem de Türkiye’nin batısındaki emek ve özgürlük ittifakımızla kararlı bir şekilde AKP ittifakını göndermeye karar verdik. Emek ve Özgürlük İttifakının bu mücadelede büyük bir emeği olacak.

*Söylediğimiz sözlerin, yaptığımız açıklamaların hedefi ittifak içindeki partiler değil; bizim tek bir hedefimiz vardır o da AKP-MHP iktidarıdır. Biz önemli bir mücadele ortaklığı gerçekleştirdik. Bu ortaklık faşizmin kaybetmesi üzerine kuruldu.

*Faşizmin kaybetmesi, Türkiye’ye demokrasinin gelmesi demektir. Cezaevindeki arkadaşlarımızın; Edirne’deki Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’nın, Kandıra’daki Gültan ve Figen’in, Sincan’daki Sebahat ve Ayla’nın, bütün arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşacağı yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.