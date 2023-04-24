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Yaramazlara biraz batar!

Mesajı Erkan Baş iletti: Demirtaş’tan birlik vurgusu

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’la görüşen TİP Genel Başkanı Erkan Baş, eski HDP liderinin birlik vurgusu içeren mesajını iletti.

Fotoğraf: Reuters

Kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girmesi beklenen HDP, emek ve özgürlük ittifakına da parlamento seçimlerinde bu parti çatısı altında ortak liste önermişti.


İttifakta bulunan TİP, belli şehirlerde kendi logo ve adaylarıyla, bazı şehirlerdeyse Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı almıştı.

Bu kararın milletvekili sandalyesi açısından hem TİP’e hem de kendilerine kaybettireceğini savunan HDP tabanı ilk günden beri TİP’i eleştiriyor.

Son olarak dün HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sert açıklamasında “Yeşil Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP’nin işine yarar” demişti.

Twitter’dan Edirne Cezaevi’nde Demirtaş’la görüştüğünü duyuran, Erkan Baş tutuklu siyasetçinin mesajını paylaşarak şöyle yazdı: “Seçim çalışmalarımız arasında sevgili dostumuz Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ettim. Herkese, hepimize sevgileri, selamları ve başarı dilekleriyle birlikte ekteki mesajı iletti. Çok yakında özgür günlerde buluşacağız.”

Demirtaş, mesajında şunları diyor:

*Sevgili Erkan Baş’ın ziyareti vesilesiyle Türkiye İşçi Partili tüm yoldaşlarıma, kıymetli aday arkadaşlara selam ve sevgilerimi iletiyorum.

*Dışarıda olsaydım 29 Nisan’da Aydın’a Yeşil Sol Parti mitingine Erkan’la beraber giderdik. Bu durumda Erkan yoldaşım Aydın’a benim selamlarımı götürecek ve mitinge katılacak. Ben de TİP’in mitinglerine katılır ve yoldaşça, omuz omuza, kol kola mücadeleyi büyütürdük.

*Olması gereken budur, ötesi yoldaşlığa zarar verir. Tüm arkadaşlarımızdan beklentimiz bu hukuka uygun davranarak beraberce mücadeleyi büyütmeleridir. Herkese selamla, özlemle… Başarı dileklerimle…

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