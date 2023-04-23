HDP’li Buldan isim vermeden TİP’e yüklendi: YSP dışında atacağınız her oy AKP’ye yarar

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, emek ve özgürlük ittifakının çatısı altında bazı bölgelerde kendi listeleriyle seçime girme kararı alan Türkiye İşçi Partisi’ni (TİP) isim vermeden hedef aldı: “Yeşil Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP’nin işine yarar.”

Fotoğraf: Diken

Kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girmesi beklenen HDP, emek ve özgürlük ittifakına da parlamento seçimlerinde bu parti çatısı altında ortak liste önermişti.

İttifakta bulunan TİP, belli şehirlerde kendi logo ve adaylarıyla, bazı şehirlerdeyse Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı almıştı.

Bu kararın milletvekili sandalyesi açısından hem TİP’e hem de kendilerine kaybettireceğini savunan HDP tabanı ilk günden beri bu nedenle TİP’i eleştiriyor. Tabandaki bu eleştiriden sonra HDP Eş Genel Başkanı Buldan’dan sert bir açıklama geldi.

Mezopotamya Ajansı’ndan yer alan habere göre İstanbul Kadıköy’de bulunan Yoğurtçu Parkı’ndaki bahar şenliğinde konuşan Buldan, şunları dedi:

“Bazı kafa karışıklıkları yaratanlar var. İttifak olarak seçimlere giriyoruz. emek ve özgürlük ittifakının başımız üzerinde yeri var. Yeşil Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP’nin işine yarar, bu böyle bilinsin. İttifak içerisinde başka partilere verilen oylar, ittifaka yazılmaz, her partinin kendi hanesine yazılır. ‘Başka partilerle hiçbir farkımız yok’ diyenlere sakın aldanmayın. Tek adresimiz var, Yeşil Sol’dur, başka adresimiz yoktur.”

Selahattin Demirtaş, Diken’de yayınlanan yazısında emek ve özgürlük ittifakının iki bileşeni TİP ve Yeşil Sol’a, en yüksek sayıda milletvekili çıkarabilmek amacıyla bazı iller için taktik önermişti.

Çağrıyı olumlu karşılayan TİP yönetimi, kazanabilecekleri illerde de Yeşil Sol’un ‘tasarrufta bulunmasından memnuniyet duyacaklarını’ belirtmişti.

HDP yönetimiyse bu yöndeki tasarruflara kapalı olduğu mesajını vermişti.