TİP, Demirtaş’ın önerisine açık: ‘Tasarruf’ bekliyor

BİLAL ÇELİK

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın dikkat çektiği kritik seçim bölgeleri için hemen adım atılabileceğini belirtti.

Ergün, kazanabilecekleri illerde Yeşil Sol’un ‘tasarrufta bulunmasından memnuniyet duyacaklarını’ da söyledi.

TİP, Selahattin Demirtaş’ın önerisine şartlı destekledi. (TİP)

Selahattin Demirtaş, bugün Diken’de yayınlanan yazısında emek ve özgürlük ittifakının iki bileşeni TİP ve Yeşil Sol’a, en yüksek sayıda milletvekili çıkarabilmek amacıyla bazı iller için taktik önermişti. Demirtaş, illere örnek de vererek şunları kaydetmişti: “Halen zaman varken bazı kritik seçim bölgelerinde partilerimiz birbirlerinin lehine adaylarını geri çekecek taktik bir beceri gösterebilmeli ve bu kırgınlıkları da giderecek yoldaşça tutum alabilmeliler. Mesela Ankara, Antalya, Hatay, İzmir gibi yerlerde, bu şehirlerin bazı bölgelerinde yeni taktikler için geç değil.”

Demirtaş’ın önerisine TİP’ten yanıt geldi. Diken’in sorularını yanıtlayan TIP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, ‘ittifakın en yüksek sayıda vekil çıkarabilmesi için her türlü yol ve yönteme açık olduklarını’ belirtti.

‘Ankara, Hatay ve Muğla için çözüm’

TİP’in, Yeşil Sol’un ‘değerli fedakar tutumu’na bazı illerde seçime girmeyerek karşılık vermeye çalıştığını kaydeden Ergün şunları ekledi: “Pek çok seçim çevresinde pusulaya girmedik. Hatta dikkatli bakan gözler, TİP’in Burdur, Kastamonu gibi birçok ilde genel olarak muhalefete kaybettirmemek üzere pusulaya girmediğini de görecektir.”

Demirtaş’ın önerisini değerlendiren Ergün, şu il ve bölgeleri örnek gösterdi: “Şimdi birlikte yeni çözümler üretebilecek bölgeler varsa hemen bunlar için de adım atabiliriz. Ankara 1 ve 3’üncü bölgeler, Hatay, Muğla ilk aklıma gelen örnekler arasında.”

‘Dostlarımız tasarrufta bulunursa memnun oluruz’

TİP genel başkan yardımcısı, kazanabilecekleri bölgelerde Yeşil Sol’un ‘tasarruf’ta bulunmasından memnun kalacaklarını kaydetti: “Biz müttefiklerimize hiçbir yer için ‘Çekilin’ çağrısı yapmadık. Aksine biz pek çok yerde çekildik. Ama kazanabileceğimiz bölgelere ilişkin dostlarımız bir tasarrufta bulunursa elbette memnun oluruz. Mutlaka Yeşil Sol Parti’den dostlarımız da değerlendirme yapıyordur.”

Ergün, yeni çözümler için adım atmaya hazır olduklarını belirtirken ‘muhalefeti birbirine düşürmeye çalışanların türediğini’ de ekledi: “Biz adım atarız, dostlarımızın atacağı adıma da karşılık veririz. Artık, en azından bu seçim için, muhalefete muhalefet etme dönemi bitsin. Biz bu tür tartışmalara girmiyoruz. Ama maalesef iktidarla mücadele etmek yerine muhalefeti birbirine düşürme derdinde olanların türediğini görüyoruz. Herkese çağrım, kol kola mücadelenin değerini herkese bir kez daha gösterelim.”