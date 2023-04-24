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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli: Kurtuluş Savaşı’nda soğan edebiyatı yapan var mıydı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, soğandaki fahiş fiyat üzerinden hükümetin ekonomi politikasının eleştirilmesine “Kurtuluş Savaşı zamanı soğan edebiyatı mı vardı?” sözleriyle yanıt verdi.

Fotoğraf: AA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre 2022’de markette en yüksek fiyat artışı yıllık yüzde 314,6 ile kuru soğanda görüldü. Artış 2023’te de durmadı. Bu yılın ilk üç ayında soğana yüzde 101 zam geldi. Fiyatlar 30 lirayı buldu.


Bahçeli, Kastamonu Cumhuriyet Meydanı’ndaki açık hava toplantısında bu tepkilere Kurtuluş Savaşı dönemini hatırlatarak karşılık verdi:

“Tarihin her zorlu döneminde Kastamonu vatanına sahip çıktı. Kastamonu zillet karşısında hiçbir zaman duyarsız kalmadı. Eziyet karşısında suskunluğa gömülmedi. ‘Kayıkla kağnının’ işbirliği Türk’ün mücadele ruhunu harekete geçirmiş, buradan Anadolu’ya ulaştırılan silah ve mühimmatlar Kurtuluş Savaşı’nın seyrini değiştirmişti.

Dikkat edin, o tarihlerde soğan edebiyatı yapan, patates tantanası çıkaran yoktu. O tarihlerde, bir lokma kuru ekmekle öğün geçirenler vatanımızı geçmeyi hedefleyen işgalcilere inanç ve iradeleriyle direnmişlerdi. Elde yok, avuçta yoktu; ama bir vatan, bir bayrak, bir bağımsızlık aşkı vardı ve kahramanlarımızın iliklerine kadar işlemişti.”

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