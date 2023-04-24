‘Ermeni soykırımı’ diyen Biden, Çavuşoğlu’nun hedefinde

ABD Başkanı Joe Biden, 1915’teki katliamları bir kez daha ‘Ermeni soykırımı’ diye anınca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Şarlatan” diyerek karşılık verdi.

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24 Nisan, ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan ülkeler tarafından ‘yıldönümü’ olarak anılıyor. Türkiye’de de İstanbul, Ankara ve Diyarbakır gibi bazı illerde 1915 ve sonrasındaki katliamlarda hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri düzenleniyor.

ABD başkanlarının 24 Nisan’daki açıklamasında ‘soykırım’ deyip demeyeceğiyse her sene Türkiye’de takip edilir.

Biden iki sene önce 24 Nisan’da ‘soykırım’ diyen ikinci ABD başkanı olmuştu. Biden, bugünkü yazılı açıklamasında, 1915’te yaşananları soykırım olarak nitelendirirken 24 Nisan için “Ermenilere karşı sistematik bir şiddet kampanyasının başladığı tarih” ifadesini kullandı.

ABD başkanı, ‘Ermeniler’in soykırıma katlandıktan sonra kendi toplumlarını ve kültürlerini yeniden inşa etmeye odaklandıklarını, Ermenilerin ABD’yi güçlendirdiğini’ ifade etti.

Çavuşoğlu kızdı

Dışişleri Bakanlı Mevlüt Çavuşoğlu’ysa Biden’e tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve iki yüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti’ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir.”

İkinci başkan

Biden, ‘Ermeni soykırımı’ ifadesini kullanan ikinci ABD başkanı. İfadeyi ilk olarak Ronald Reagan kullanmıştı, ancak 1981’de, yani başkan seçilmeden önce.

Reagan, 22 Nisan 1981’deki ‘Holokost Anma Günü’ konuşmasında “Öncesindeki Ermeni soykırımı ve sonrasındaki Kamboçyalı soykırımı gibi Holokost’tan alınan dersler asla unutulmamalı” demişti.

Sonrasındaki başkanlar ‘soykırım’ ifadesinden kaçınmıştı. Barack Obama ve Donald Trump ‘Büyük Felaket’ anlamına gelen ‘Medz Yeğern‘ ifadesini tercih etmişti.

Bugüne kadar Ermenistan dışında 30’dan fazla ülkede parlamento veya senato ‘Ermeni soykırımı’nı tanıdı ve bu yönde yasa, karar ya da bildiri yayımladı. ABD Kongresi de bunlara dahil.

Fransa, Uruguay ve Arjantin ‘soykırım’ı doğrudan yasayla tanıyan ülkeler.