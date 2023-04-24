Bakanların sahte plakayla Togg keyfi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in seçim çalışmalarında kullandığı Togg marka araçlara takılan plakaların Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nde kayıtlarının olmadığı ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Twitter

AKP Bursa milletvekili adayı Varank, Bursa’daki seçim gezilerinde 16 BRS 99 plakalı Togg marka aracı kullanıyor. Bursa ilinin plaka kodu 16’yla Bursa’nın kısaltması BRS’nin kullanıldığı plakanın Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nde kaydı bulunmuyor. Varank aynı plakayı daha önce başka bir Togg araçta daha kullanmıştı.

AKP Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer de bakanlığa tahsis edilen ve 06 MEB 89 plakalı Togg marka aracı seçim gezilerinde kullanıyor. Özer’in aracı Ordu’ya gittiğinde plakası 52 ORD 52 plakasıyla değiştiriliyor. Ancak Özer’in de kullandığı ve Ordu’nun plaka kodu 52’yle başlayıp Ordu’nun kısaltması ORD’yle devam eden plaka da Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne kayıtlı görünmüyor.

Öte yandan Varank’ın kullandığı 16 BRS 99 plakayı daha önce Citroen C4 marka bir araç kullanırken, Özer’in kullandığı 52 ORD 52 plakasını daha önce Nissan Qashqai marka bir araç kullanmış.