İTÜ’de ‘OHAL’ bildirisini imzalamayan akademisyenlere ‘mükafat’

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MEHMET BARAN KILIÇ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) şehir ve bölge planlama bölümü başkanının görevden alınmasına sebep olan bildiriye imza atmayan öğretim üyeleri Kanal İstanbul davasının bilirkişi heyetine atandı. Heyette, bölüm başkanını görevden alan dekanın yardımcısı da bulunuyor.

İTÜ Mimarlık Fakültesi’ne bağlı şehir ve bölge planlama bölümü, parçası olduğu ‘Türkiye Planlama Okulları Birliği’nin bildirisini 28 Mart’ta sitesinde yayımladı.

Bildiride, 6 Şubat depremlerinden sonra yayımlanan ‘Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ bilim ve mesleki birikimi göz ardı ettiği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Bildirinin ses getirmesinden sonra 31 Mart’ta, bölümün sitesi okulun bilgi işlem daire başkanlığı tarafından ‘hukuki veya teknik şartlar’ gereğince erişime engellendi. Site yaklaşık dört saat kapalı kaldı.

Olayın üstünden bir hafta geçmeden de İTÜ rektörlüğü, bildirinin ‘izinsiz yayımlandığı’ gerekçesiyle bölüm başkanı hakkında soruşturma başlattı. Mimarlık fakültesi dekanlığı da soruşturma nedeniyle bölüm başkanını görevden aldı.

Söz konusu bildiriye imza atmayanlarsa ödüllendirildi.

12 Nisan’da belirlenen 11 kişilik ‘Kanal İstanbul’ davası bilirkişi heyeti arasında, şehir ve bölge planlama bölümlerinden toplam dört öğretim üyesi bulunuyor. Bu kişilerden üçü İTÜ’de öğretim üyesi. Bu üç kişi de söz konusu bildiriye imza atmayanlar kişiler.

Bu isimler şöyle:

Doç. Dr. Muhammed Ziya Paköz

Doç. Dr. Fatih Eren

Dr. Numan Kılınç

Paköz, aynı zamanda şehir ve bölge planlama bölümü başkanını görevden alan dekanın yardımcılarından biri.

Paköz’ün hızlı yükselişiyse dikkat çekiyor. Paköz, ocakta İTÜ’de göreve başladı. Çok kısa bir süre sonra da fakültenin dekan yardımcısı oldu. Eren ve Kılınç da mevcut rektör İsmail Koyuncu döneminde İTÜ kadrosuna alındı.

Öncesinde, Kanal İstanbul’la ilgili davalardan sadece bir tanesine bilirkişi atanmış ve söz konusu isimler önceki heyette yoktu.