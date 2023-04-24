Nebati’ye göre Erdoğan olmasa Avrupa ve Afrika ‘ekmek bulamayacaktı’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘tahıl koridoru’ anlaşmasına ‘öncülük etmemesi halinde’ Avrupa ve Afrika’daki birçok insanın ‘ekmek bulamayacak’ durumda olacağını savundu.

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Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden Ukrayna’nın ihracatı, Rusya işgali nedeniyle durmuştu. İşgal altındaki Ukrayna limanlarında hububat ihracının tekrar başlamasına imkan veren tahıl koridoru anlaşması Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla imzalanmıştı.

AA’nın haberine göre aday olduğu Mersin’de konuşan Nebati bu anlaşmaya dikkat çekerek şunları dedi:

“Dünyaya rağmen biz büyüyoruz. Salgın küresel ekonomiyi daraltı. Savaş, neredeyse ekmek bulamayacak noktaya getirdi. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olmasa tahıl koridoru çözülmemiş olsa bugün dünyada başta Afrika ve Avrupa’da birçok insan ekmek bulamayacaktı. Bunu da çözdük.”

Konuşmasının devamında dünyayla aralarında fark olduğunu söyleyen Nebati, şöyle devam etti: “Onlar, ‘Biz enflasyonla mücadele edelim’ dediklerinde ülkenin üretimini kısarlar, insanların işsiz kalması onlar için istatiksel bilgidir ve önemli değil. Biz, Türkiye Ekonomi Modeli’yle şunu çok net şekilde söylüyoruz ve aynı zamanda 21 yıllık iktidarımızda cumhurbaşkanımızın söylemiyle birleşen şey şudur, enflasyonla elbette mücadele edeceğiz ama üretimden, büyümeden asla taviz vermeyeceğiz“