Erdoğan’ın ÖTV vaadini duyan Nebati, eski çıkışlarını unuttu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ticari araçlarını yenilemek isteyenlerin özel tüketim vergisi (ÖTV) ödemeyeceğini duyurdu.

Nureddin Nebati, ÖTV’ye kapıyı kapatmıştı. (AA)

Gemlik’te bir temel atma töreninde konuşan Erdoğan, şunları söyledi: “Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.”

Nebati ayrıntıları anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yse, daha önce karşı çıktığı ÖTV muafiyetini Erdoğan duyurunca hemen ayrıntıları paylaştı.

Nebati, ÖTV muafiyeti hakkındaki ayrıntıları şöyle paylaştı:

*Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği düzenlememiz kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek.

*Ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller kapsama alınacak, söz konusu desteğimizden yararlanacak diğer araçların detayları, hazırlıklarını yaptığımız yasal düzenlemeyle netleşecek.

Karşı çıkmıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Temmuz 2022’de yayınladığı videoda “İktidara geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV’yi (özel tüketim vergisi) çizeceğiz” demişti.

Nebati’yse bu öneriye “Vergi indirimlerinde oynayacak pek yerimiz kalmadı” diyerek karşı çıkmıştı.

Nebati’nin kapalı bir toplantı da şunları söylediği belirtilmişti: “‘ÖTV artırımına mı gitsek’ dedik bu genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ‘ÖTV indirilecek’ dedi. ‘ÖTV indirilecek’ deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya da devam etsin. (Gülüşmeler) Biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV’yi artıralım da şeyi biraz kıralım.’”