Nebati, ÖTV indirimine kapıyı kapattı: Oynayacak yerimiz kalmadı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, araçların zor bulunur olduğu bir dönemde özel tüketim vergilerinde (ÖTV) herhangi bir indirim yapmayacaklarını söyledi.

Diğer alanlarda da vergi indirimine kapıyı kapatan Nebati, “Vergi indirimlerinde oynayacak pek yerimiz kalmadı” dedi.

.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati. (Twitter)

Nebati 17 Şubat’ta yapılacak Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi’nin tanıtım toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete ‘enflasyon’ endişesi

Nebati açıklanması beklenen asgari ücret zammı hakkında, “Enflasyonu da dikkate alan bir düzenleme uygun olacaktır. Hesap yaparken bu yılki zammı ihmal etmeyelim. Bu yıl ciddi zam yaptık. Asgari ücrette artı 30 puan iyileşme oldu” dedi.

EYT için belirsiz açıklamalar

Nebati, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemesi hakkındaysa öncekilerinden daha belirsiz bir açıklama yaptı: “Kabinede gündeme gelirse cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta açıklar. Biz çalışma bakanımızla maliyetleri konuşuyoruz. Bizim taraftan gelecek destekler olursa diye onu da konuşuyoruz.”

Vergi indirimlerine kapıyı kapattı

Otomobil satışlarında ÖTV indirimi beklentisinin hatırlatılması üzerine Bakan Nebati, “ÖTV indirimi şu anda söz konusu değil. Araçların zor bulunduğu bir dönemde ÖTV indirimi olmaz. Bu konuda herhangi bir çalışma olmayacak” dedi.

Nebati, diğer alanlarda vergi indirimi içinse, “Vergi indirimlerinde oynayacak pek yerimiz kalmadı. Zaten marttan bu yana adımlarımızı attık” dedi.

Amacı ÖTV’yi artırmaktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 25 Temmuz’da Twitter’dan paylaştığı videoda, iktidar olacakları zamana kadar yurttaşlardan araba almamalarını isteyerek, “İktidara geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV’yi çizeceğiz” demişti. Daha sonra kapalı yapılan bir toplantının görüntüleri sızmış; Nebati o toplantıda şunları söylemişti: “‘ÖTV artırımına mı gitsek’ dedik bu genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ‘ÖTV indirilecek’ dedi. ‘ÖTV indirilecek’ deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya da devam etsin. (Gülüşmeler) Biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV’yi artıralım da şeyi biraz kıralım.’”