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Yaramazlara biraz batar!

Yeni Rakı’dan seçim göndermeli reklam: ‘O Gün Geldiğinde’

Türkiye’de reklam yapması yasak olan Yeni Rakı Global, seçim gününe göndermeyle ‘O Gün Geldiğinde’ temasıyla bir yurt dışı reklamı yayınladı.

Görsel: Youtube

Türkiye’de yaklaşık 21 yıllık AKP iktidarında birçok alkollü içkiye fahiş ÖTV zamları uygulanıyor. Muhafazakar politikalar sonucu alkollü içki tüketimi zorlaştırılıyor.


Bu kapsamda Türkiye’de reklam çekmesi yasak olan Yeni Rakı, Türkiye’de hükümet tarafından erişime kapatılan sosyal medya hesaplarından bir yurt dışı reklamı yayınladı.

Reklamda yurt dışı ve Türkiye’deki insanlar ‘o gün geldiğinde’ ne yapacaklarını anlatıyorlar. Oyuncu Nejat İşler’in seslendirdiği reklam filminde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve LGBTİ+’lar dahil toplumun birçok kesiminin sevinç gösterileri yer alıyor.

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