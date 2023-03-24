Akşam Postası / 24 Mart 2023

Yeniden Refah Partisi cumhur ittifakında

Daha önce hiçbir ittifaka katılmadan kendi adaylarıyla seçime gireceklerini duyuran Yeniden Refah Partisi (YRP), cumhur ittifakına katıldı.

Mısra Öz, Muharrem İnce’ye sitem etti: Çocuklarımız hırslarınızdan kıymetli

Çorlu tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, cumhurbaşkanı adaylığına soyunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye sitem etti.

CHP’de bakanlık bekleyen altı isim milletvekili adayı olmadı

CHP’de mevcut milletvekillerinin büyük bölümü yeniden adaylık için başvururken, bakanlık veya belediye başkanlığına aday olmayı planlayan bazı milletvekilleri başvurmadı.

İYİ Partili Ağıralioğlu AKP ve MHP’den teklif almış

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, milletvekili adaylığı için başvurmadığını belirterek “Ben partimden rahatsız değilim, partime ve genel başkanıma yapılandan rahatsız oldum” dedi.

Yöneylem koordinatörü: Dört parti beklenenden fazla alabilir

Yöneylem Araştırma koordinatörü Derya Kömürcü, deprem sonrası AKP’nin oylarında kayda değer düşüş olmadığını belirtti. Kömürcü, Memleket Partisi, TİP, YRP ve Zafer Partisi’nin ölçümlerdekinden fazla oy alabileceğini söyledi.

AKP’ye yakın şirketin anketinde de Erdoğan kazanamadı

AKP’ye yakın Optimar’ın anketine göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki fark iki puan.

İYİ Partili Bilge Yılmaz ekonomi koltuğuna talip

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, olası bir iktidar değişimi sonrasında ekonomi koltuğuna talip olduğunu söyledi. Yılmaz’ın ekonomiye dair görüşleriyle millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylemleri arasında farklılıklar bulunuyor.

Erdoğan Hatay’da: Burası CHP’li demedik, onlar da bizim vatandaşımızdır dedik

Deprem bölgesine konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Burası CHP’li demedik, onlar da bizim vatandaşımızdır dedik” dedi.

Emekli maaşı 7 bin 500 liranın üstündekilere zam yok

En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkaran düzenleme Meclis başkanlığına sunuldu. Emekli maaşı 7 bin 500 liranın üstündekilere zam yok.

Emekli bayram ikramiyesine seçim zammı

Emekli bayram ikramiyesi 2 bin liraya yükseltildi.

Portakal’ın duyurduğu ‘Limak’ iddiasına İBB’den yalanlama

Gazeteci Fatih Portakal’ın duyurduğu ‘Limak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) gemisini işlettiği limandan ayrılmasını istediğine’ dair iddia yalanlandı.