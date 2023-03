Kripto piyasasını altüst eden Terra/Luna kurucusu yakalandı

Çöküşüyle kripto para piyasasını altüst eden Terra/Luna’nın kurucusu Do Kwon, Karadağ’da yakalandı. Do Kwon, kırmızı bültenle aranıyordu.

Fotoğraf: YouTube/Coinage

Bir dönem piyasadaki büyüklüğüyle dikkat çeken sabit coin TerraUSD, mayısta dolar karşısında değerini koruyamayarak düşüşe geçmişti. TerraUSD çıpalandığı bir doların altına inmiş ve kısa sürede tüm değerini kaybetmişti. Bir dolara sabitlenmesi planlanan TerraUSD’nin değeri, şu an 0,02 dolar civarında.

Kripto piyasalarının tamamını vuran bu çöküş, diğer kripto paraları da etkilemişti. Çöküş öncesi 40 bin dolar seviyesindeki Bitcoin, 20 bin doların altını görmüş ve uzun süre toparlanamamıştı.

Gelişmeler üzerine Do Kwon, ülkesi Güney Kore’deki yatırımcılar tarafından dolandırıcılıkla suçlanmıştı. Yatırımcıların açtığı dava sonrası Do Kwon ve beş şirket yetkilisi hakkında ülke çapında arama kararı çıkarılmıştı. Do Kwon’un ülkesinde bulunamaması üzerine İnterpol, Güney Kore’nin talebi üzerine altı ay önce kırmızı bülten çıkardı.

Do Kwon, bugün sahte belgelerle Karadağ’da bir havalimanında yakalandı. Güney Kore, Do Kwon’un tutuklanması ve iadesini isteyecek.