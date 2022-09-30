Kripto para piyasasını altüst eden Terra/Luna kurucusu kırmızı bültenle aranıyor

Çöküşüyle kripto para piyasasını altüst eden Terra/Luna’nın kurucusu Do Kwon hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Fotoğraf: YouTube/Coinage

Bir dönem piyasadaki büyüklüğüyle dikkat çeken sabit coin TerraUSD, mayısta dolar karşısında değerini koruyamayarak düşüşe geçmişti. TerraUSD çıpalandığı bir doların altına inmiş ve kısa sürede tüm değerini kaybetmişti. Bir dolara sabitlenmesi planlanan TerraUSD’nin değeri, şu an 0,0003 dolar civarında.

Kripto para piyasalarının tamamını vuran bu çöküş, diğer kripto paraları da etkilemişti. Çöküş öncesi 40 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin, şu an 20 bin doların altında can çekişiyor.

Gelişmeler üzerine Do Kwon, ülkesi Güney Kore’deki yatırımcılar tarafından dolandırıcılıkla suçlanmıştı. Yatırımcıların açtığı dava sonrası Do Kwon ve beş şirket yetkilisi hakkında ülke çapında arama kararı çıkarılmıştı.

Do Kwon’un ülkesinde bulunamaması üzerine İnterpol, Güney Kore’nin talebi üzerine kırmızı bülten çıkardı.

Twitter’dan paylaşımlar yapan Do Kwon’sa nerede olduğunu belirtmese de kaçmadığını savunuyor. Güney Koreli yetkililere göre Do Kwon, Singapur’da saklanıyor.