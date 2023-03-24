‘Beyaz Reform’un es geçtiği hekimler: Bakan bizi unuttu

MESUDE ERŞAN

Sağlık Bakanlığı’nın Beyaz Reform kapsamında yayınladığı ‘Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin dışında bırakılan hekimler ve diş hekimleri, sekiz aydır düzenleme bekliyor. Ayrımcılığa uğrayan hekimler, “Biz kamu çalışanı hekim değil miyiz? Beyaz Reform bize neden uğramadı?” diye soruyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin ücretlerini artıran 12 Ağustos 2022 tarihli Ek Ödeme Yönetmeliği’ni ‘Beyaz Reform’ olarak isimlendirmişti. Kamudan ayrılan ve yurt dışına göç eden hekimleri durdurmak için yapılan düzenlemelere daha sonra YÖK hastanelerinde çalışan hekimler de eklendi.

İlgili yönetmelik koruyucu sağlık hizmetlerini göz ardı ettiği, daha maliyetli tedavi edici hizmetleri teşvik ettiği, hekimler ve kurumlar arasında ayrım yaptığı için eleştiriliyor.

Mevcut durumda bakanlıklara bağlı kurumlarda, kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT), medikososyal hizmetlerde görev yapan hekim ve diş hekimleri, Sağlık Bakanlığı kurumları ve tıp fakültelerinde çalışan meslektaşlarına yapılan ek ödemelerden yararlanamıyor. Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerinde çalışanlar, maaşlarının yanı sıra döner sermaye katkı payı, temel ek ödeme ve teşvik ek ödemesi alıyor. Ancak kurumlardaki hekim ve diş hekimleri aynı deneyim ve ünvanları da olsa örneğin döner sermaye katkı payı alamıyor. Daha önce de var olan gelir farkı makası ‘Beyaz Reform’la iyice açıldı.

‘Beyaz Refrom’un es geçtiği hekimler Diken’e konuştu.

‘Hak gaspı’

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten: “Düzenlemeler tüm kamu tıp kurumlarını kapsamalı. Hak gaspı yapılıyor. Aynı işi yapan kamu hekimlerinin, eşit ücret alması gerekir. Aynı ülkede, aynı mesleği, aynı işi yapıyor. Kaldı ki aynı ekonomik, sosyal sıkıntılar yaşanıyor. Birini iyileştirirken başkalarını kapsamın dışında tutmak, ekonomik ve özlük haklarına aykırı ve hak gaspı. En kısa zamanda düzeltilmeli.”

‘Biz unutttular, hala bekliyoruz‘

Adalet Bakanlığı’na bağlı çalışan bir hekim: “İçişleri, milli savunma, adalet gibi bakanlıklara bağlı hekimlere yönelik yeni bir düzenleme hala gelmedi. Bütün hekimler için ‘düzenleme geleceğini’ özellikle belirten sağlık bakanımız şu an bizi unutmuş durumda. Azınlıkta olduğumuz için sesimizi duyuramıyoruz. İstanbul’da her geçen gün geçinmekte zorlanıyoruz. En azından taban ödemenin gelmesini istiyoruz. Bakanın YÖK’teki (üniversite hastanelerine bağlı) hekimlerin gelirlerine yapılan iyileştirmenin kamuda çalışan tüm hekimlere uygulanacağına dair açıklaması var. Bizi unuttular, hala bekliyoruz.”

‘En az 6-7 bin lira taban maaş farkı var‘

Bir üniversitenin medikososyalinde çalışan 25 yıllık diş hekimi: “‘Beyaz Reform’ bizim için hayal kırıklığı oldu. Reform, kimse unutulmayacak, ‘devrim niteliğinde’ denerek anlatılmıştı. Kamu hastanesinde çalışan yeni mezun bir diş hekimi ile benim taban maaşımız arasında en az 6-7 bin lira fark var. Biz kurum hekimlerinin döner sermaye katkı payı hakkı yok. Tamam çalıştığımız kurumlar itibariyle döner sermaye katkı payı beklemiyoruz ama taban maaşta fark olmamalı.”

‘Emekliliğe yansıyan, tek maaş olmalı‘

Hekim Birliği Sendikası Başkan Yardımcısı Dt. Özgür Öz: “Hekimlerin bulunduğu pozisyona göre değil, çalıştığı kuruma göre maaş ödemesine tabi olması büyük bir adaletsizlik. Mevcut durum emekli maaşlarını da etkiliyor. Bu nedenle toplam gelirin yüzde 80’ine denk gelecek şekilde emekliliğe yansıyan tek kalem maaş ödemesi talep ediyoruz. Geri kalan yüzde 20’lik ödeme teşvikle ilgili olmalı. Hem taban ödeme alamayan hem de teşviğe ulaşamayan kurum hekimleri komik rakamlarla aşırı mağdur durumda. İster Sağlık Bakanlığı ister Adalet Bakanlığı ister YÖK’e bağlı medikososyalde çalışsın, her hekim aynı maaşı almalı. Adaletli ve emekliliğe yansıyan maaş ödemesi yapılmalı.”

Önümüzdeki hafta düzenleme gelebilir

Tabip-Sen Genel Başkanı Dr. Ahmet Erçek: “Türkiye’de 20 bin lira maaşı olan tek doktor benim herhalde. Maaş makası çok ciddi açıldı. Pratisyen hekim Sağlık Bakanlığı’nda çalışıyorsa 40-50 bin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda ise 20 bin lira alıyor. Saçma sapan bir durum var.”