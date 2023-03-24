AKP’ye yakın şirketin anketinde de Erdoğan kazanamadı

AKP’ye yakın Optimar’ın anketine göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki fark iki puan.

Ankete göre seçim ikinci tura kalırken; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de yüzde 6,5 oy alıyor.

Fotoğraflar: AA

Seçimlere 51 gün kalırken, araştırmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güç kaybettiği görülüyor.

Bu durum -bir araştırma için gerekli tüm bilgileri yayınlamayan- AKP’ye yakın Optimar’ın anketinde de görüldü.

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin aktardığına göre anket 13-18 Mart tarihleri arasında 1916 kişiyle yapıldı. Ankette adayların oy oranıysa şöyle:

*Tayyip Erdoğan yüzde 47,4

*Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,3

*Muharrem İnce yüzde 6,5

*Sinan Oğan yüzde 0.7

Bu tabloya göre Erdoğan ilk turda seçilemiyor. Diğer yandan uzmanlar, İnce’nin CHP tabanından oy aldığını belirtiyor. Yani İnce’nin adaylıktan çekilmesi halinde ilk turda kazanan yine Kılıçdaroğlu olabilir.

Aynı şirketin önceki anketleri

Optimar daha önceki anketlerde -sebebini açıklamadan- katılımcılara muhalefetin tüm adaylarını aynı anda soruyordu. Bu yüzden önceki şubat anketindeki tablo şöyleydi:

*Tayyip Erdoğan yüzde 43,2

*Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 13,5

*Mansur Yavaş yüzde 11,8

*Selahattin Demirtaş yüzde 8,8

*Ekrem İmamoğlu yüzde 7,4

Tabloya göre Erdoğan’ın oyunu bir önceki aya göre 4,2 puan arttırdığı görülüyor. Ancak deprem sonrası araştırma şirketlerinin çoğunluğu iktidara ve Erdoğan’a desteğinin azaldığını bildirmişti. Optimar, Erdoğan’daki bu artışa dair herhangi bir gerekçe sunamadı.

Diğer yandan önceki anketlerde tabloda görünmeyen Muharrem İnce’nin de yüzde 6,5 gibi bir oy oranına ulaşmasının açıklaması yapılmadı.

Editör notu: İktidara yakın olduğu bilinen Optimar tarafından yapılan bu ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgilere ulaşılamadı: