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Erdal Erzincan’dan ‘İnce’ mani: Adam kazansın diye, bir yol bulmuş kendince

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrar etmesi , halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan’a mani yaktırdı.

Erdal Erzincan, Muharrem İnce
Fotoğraflar: Twitter, AA

İnce 14 Mayıs’taki seçimde resmen aday olabilmek için imza topluyor.


Anketler millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de çoklu aday senaryosunda seçimin ikinci tura kalma olasılığı yüksek. Uzmanlar, bu durumda, iktidarın elindeki imkanları kullanarak durumu lehte değiştirebileceği görüşünde.

Bu duruma karşın CHP’nin 2018’deki cumhurbaşkanı adayı İnce, seçimlere girerek ikinci turda kazanacağını öne sürüyor. Ancak İnce aday olması için gerekli 100 bin imzaya üç günde ulaşabilmiş değil.

2018’deki mesaja gönderme

Halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan da eleştirisini İnce’nin 2018 seçimlerinde İsmail Küçükkaya’ya attığı ”Adam kazandı” mesajına atıfla bildiği yoldan yaptı ve bir dörtlük paylaştı.

Erzincan’ın paylaşımı şöyle:

”Muharrem ince ince

Oyu yok yeterince

Adam kazansın diye

Bir yol bulmuş kendince”

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