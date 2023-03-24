HÜDA-PAR: Seçime AKP listelerinden gireceğiz

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu 14 Mayıs’taki parlamento seçimlerine AKP listelerinden katılacaklarını söyledi.

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Seçimler öncesi cumhur ittifakını genişletmek isteyen AKP’nin görüştüğü partiler arasında ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütünün uzantısı niteliğindeki HÜDA-PAR da vardı.

HÜDA-PAR cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini daha önce duyurmuştu.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, bugün basın toplantısı düzenleyerek, cumhur ittifakını ‘dışardan’ destekleyeceklerini, milletvekilliği seçimlerineyse AKP listelerinden gireceklerini duyurdu.

HÜDA-PAR’ın geçmişi

HÜDA-PAR, Türkiye’de adı ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütünün devamı niteliğinde. Örgüt, faili meçhul cinayetlerle bilinen JİTEM’in lağvedilmesiyle başlayan süreçte liderleri Hüseyin Velioğlu’nun öldürülmesiyle zayıflamış; eski Diyarbakır emniyet müdürü Gaffar Okkan’ın suikast sonucu öldürülmesiyle başlayan operasyonlar sonucuysa artık görülmez olmuştu.

Ancak 2004’te serbest kalan örgüt üyeleri Mustazaflar ile Dayanışma Derneği’ni kurmuştu. Dernek, Hizbullah’a yakın bulununca kapatılmıştı. 2012’ye gelindiğindeyse bu örgüt elemanları HÜDA-PAR’ı kurup silahsız siyasete başladı.

Örgütün amaçları arasında şeriatla yönetilen bir Kürdistan kurmak da var. 1990’larda sokak ortasında cinayetler işleyen, insan kaçırıp işkenceyle öldüren ve faili meçhul cinayetlerde parmağı olduğu belirtilen Hizbullahçı bazı isimler, 2019 yerel seçimler öncesi tutuklu bulundukları cezaevlerinden tahliye edilmiş, konu Meclis gündemine de gelmişti.