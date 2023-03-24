Demirtaş: AKP’nin muhalefet partilerine sızdırdığı ajan provokatörler ifşa olacak

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “AKP’nin muhalefet partilerine sızdırdığı ajan provokatörler de bu seçimle ifşa olacaklar” dedi.

Fotoğraf: HDP

Demirtaş, Twitter paylaşımında şunları yazdı:

*AKP’nin muhalefet partilerine sızdırdığı ajan provokatörler de bu seçimle ifşa olacaklar. 2017 referandumu ve 2018 seçimlerinde bu ajanlar içeriden çok kritik etki yaptılar, bu defa hepsinin ipliği pazara çıkacak. Yok öyle yağma. Oyun bitti. Halk nasıl istiyorsa öyle olacak.

*Halkımız bilmeli ki, siyasi tarihimizin en derin tasfiye operasyonlarını, direnerek boşa çıkardık. Partimizi de bizi de teslim alamadılar. Dört koldan yürüttükleri itibarsızlaştırma, yok etme girişimleri halkımızın güvenine, sevgisine, iradesine çarpıp geri döndü.

*Demokrasi ve Özgürlük Hareketi’nin direniş tarihini bilmeyenler ‘iş verenleri’yle birlikte tarih çöplüğüne gidecekler. Değişim başladı. Hiçbir kirli odak bunu durduramaz. Güzel günlere az kaldı. Huzura, refaha, barışa az kaldı. Hep birlikte, coşkuyla çalışmaya devam edelim.

Bilgen’den cevap

AKP milletvekilliği yolundaki eski HDP’li Ayhan Bilgen, Demirtaş’ın sözlerini üstüne alarak Twitter’dan şunları yazdı: “Siyasette büyük laf edince çok alkış alırsınız ama sonra geri adım atarsınız. Davutoğlu, Yavaş ve Akşener için söylemediğinizi bırakmadınız ama şimdi oylarınızla başkan yardımcısı yapacaksınız.”

Diken, 4 Kasım 2016’da gözaltına alınarak tutuklanan Demirtaş dahil, Kobani davasında HDP’liler hakkındaki tutuklama ve tutukluluğa devam kararlarında, eski HDP’liler Ayhan Bilgen ve Altan Tan’ın ifadelerinin gerekçe gösterildiğini haberleştirmişti.