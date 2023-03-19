Nereden nereye: Eski HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, AKP milletvekilliği yolunda

HDP’de üst düzey görevler üstlenmiş Ayhan Bilgen, şimdi AKP milletvekilliği yolunda. Eski HDP vekilinin AKP’den aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ayhan Bilgen, AKP’ye adım adım yaklaşıyor. (AA)

Bilgen, 2014 ile 2021 arasında etkin görev aldığı HDP’de eş genel başkan yardımcısı, sözcü ve merkez yürütme kurulu üyesi olarak görev üstlenmiş, iki dönem milletvekilliği yapmıştı.

Aralık 2021’de HDP’den istifa eden Bilgen, Mart 2022’de Türkiye’nin Sesi Altınçağ Partisi’ni (SES Partisi) kurmuştu.

Bilgen, bir yandan da HDP’lilerle birlikte Kobani olayları nedeniyle 36 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Görüşmeler sürüyor

Diken’in edindiği bilgiye göre Bilgen’e AKP’den henüz resmi bir teklif yapılmadı. Ancak Bilgen ve partisinden bazı isimler AKP’li kurmaylarla görüştü. Görüşmelerde belli bir aşamaya ulaşıldı.

Gelinen noktada Bilgen’in aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Dahası SES Partisi’nden bazı kurmaylar da AKP listesinde boy gösterebilir.

Ayrıldığından bu yana HDP’ye yönelik eleştirileriyle de dikkat çeken siyasetçi, geçen ay AKP’ye şu sözlerle göz kırpmıştı: “Biz hiçbir ittifaka karşı kapıları kapatmadık. Taraf da değiliz.”

Mektupla istifa

Bilgen, HDP’den istifasını Twitter’dan yayınladığı bir mektupla duyurmuştu.

Mektupta şunlar kaydedilmişti: “Bireysel beklentilerle değil toplumsal kaygılarla 2007 yılında ‘Bin Umut’ adaylığıyla başlayan siyasi birlikteliğimi yine toplumsal kaygılarla sonlandırıyorum. Toplumsal eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinin farklı platformlarda yürütülmesine dair duyduğum ihtiyacı parti kurallarına ilettiğim gibi kamuoyuyla da paylaştım. Birlikte çalışırken hangi ilke ve etik değerlerini gözettiysem ayrılırken de aynı hassasiyeti göstereceğimi herkesin bilmesini istiyor, HDP üyeliğinden istifa ediyorum. HDP’li gibi gözüken isimler tarafından sosyal medya üzerinden yürütülen iftira, hakaret ve karalama kampanyasının yapacağınız açıklamayla son bulacağını umuyor; aksi taktirde kişilik haklarımı savunmak zorunda kalacağımı bilmenizi istiyorum.”

Yolcu yolunda gerek !

Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle,özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum. pic.twitter.com/F5l8hDBUtM — Ayhan Bilgen (@ayhanbilgen) December 13, 2021

Bilgen’in siyasi kariyeri

Bilgen, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Bin Umut Adayları kapsamında Konya’dan bağımsız milletvekilliğine soyundu ancak seçilemedi.

2014’te HDP kongresinde eş genel başkan yardımcılığına getirildi.

7 Haziran ve 1 Kasım 2015’te HDP’nin Kars milletvekili olarak Meclis’e girdi.

Grup başkan vekili, merkez yürütme kurulu üyesi ve sözcü olarak görev yaptı.

Kasım 2016’da Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tutuklanmasının ardından grup toplantılarında konuşma yaptı.

2017’de örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanıp salıverildi.

2019 yerel seçimlerinde Kars belediyesi eş başkanlığına seçildi.

2 Ekim 2020’de Kobani olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı ve yerine kayyım atandı.

15 Haziran 2021’de tahliye edildi. Halen 36 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla tutuksuz yargılanıyor.

13 Aralık 2021’de HDP’den ayrıldı.

3 Mart 2022’de Türkiye’nin Sesi Partisi’ni kurdu. Partinin şu anki adı Türkiye’nin Sesi Altınçağ Partisi.