Ayhan Bilgen AKP’ye kapıyı açtı

Eski HDP milletvekili ve SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, “Biz hiçbir ittifaka karşı kapıları kapatmadık. Taraf da değiliz” dedi.

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Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberinde ‘Ankara kulisleri’nde Ayhan Bilgen’in, ‘AKP’den milletvekili adayı olacağı’nın konuşulduğu yazıldı.

Güneysu’ta konuşan Bilgen, “Biz hiçbir ittifaka karşı kapıları kapatmadık. Taraf da değiliz. Her türlü kararı yetkili kurullarımızda değerlendiririz” dedi.

HDP’den istifa etmişti

Bilgen, 2020 ekiminde Kars belediye başkanlığını sürdürürken Kobani eylemleri soruşturmasında tutuklanmış, ardından görevden uzaklaştırılmıştı.

Yerine kayyım atanan Bilgen 2021 Haziran’da ‘Kobani davası’nda tahliye edilmiş, aralıkta da HDP’den istifa ettiğini açıklamıştı. Bilgen, 3 Mart 2022’de de Türkiye’nin Sesi Altınçağ Partisi’ni (SES Partisi) kurmuştu.