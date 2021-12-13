Ayhan Bilgen, HDP’den istifa etti

Eski milletvekili ve Kars belediye eş başkanı Ayhan Bilgen, HDP’den istifa ettiğini açıkladı.

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Bilgen, 2020’nin yılın ekim ayında Kars belediye başkanlığını sürdürürken Kobani eylemleri soruşturmasında tutuklanmış, ardından görevden uzaklaştırılmıştı.

Yerine kayyım atanan Bilgen geçtiğimiz haziran ayında söz konusu ‘Kobani davası’nda tahliye edilmişti.

Bilgen, Twitter hesabı üzerinden “Yolcu yolunda gerek ! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle,özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum” diye yazarak istifa mektubunu paylaştı.

Eski vekil, mektupta şunları kaydetti: “Bireysel beklentilerle değil toplumsal kaygılarla 2007 yılında ‘Bin Umut’ adaylığıyla başlayan siyasi birlikteliğimi yine toplumsal kaygılarla sonlandırıyorum. Toplumsal eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinin farklı platformlarda yürütülmesine dair duyduğum ihtiyacı parti kurallarına ilettiğim gibi kamuoyuyla da paylaştım.

Birlikte çalışlırken hangi ilke ve etik değerlerini gözettiysem ayrılırken de aynı hassasiyeti göstereceğimi herkesin bilmesini istiyor, HDP üyeliğinden istifa ediyorum. HDP’li gibi gözüken isimler tarafından sosyal medya üzerinden yürütülen ifitira, hakaret ve karalama kampanyasının yapacağınız açıklamayla son bulacağını umuyor; aksi taktirde kişilik haklarımı savunmak zorunda kalacağımı bilmenizi istiyorum.”