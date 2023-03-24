Mısra Öz, Muharrem İnce’ye sitem etti: Çocuklarımız hırslarınızdan kıymetli

Çorlu tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, cumhurbaşkanı adaylığına soyunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye sitem etti.

Mısra Öz, Muharrem İnce’ye sitem etti. (Arşiv)

Muharrem İnce 14 Mayıs’taki seçimde resmen aday olabilmek için imza topluyor.

Millet ittifakının adayı ilan edilmesinden sonra yayılanan anketler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de çoklu aday senaryosunda seçimin ikinci tura kalma olasılığı yüksek.

İnce’ye Erdoğan’ın işini kolaylaştırdığı gerekçesiyle tepkiler yükselirken bir mesaj da Mısra Öz’den geldi.

Öz, Twitter’dan şu mesajı yayımladı:

*Sayın İnce, ısrarla vazgeçmediğiniz adaylığınız hayırlı olsun.

*2018 seçimlerinde bizzat sandıkta görev almış, gecenin geç saatine kadar bulunduğum okulun kapısında umutla benden güzel haber beklemiş bir evladın annesiyim. Seçimi kaybettiğinizde “Ne olacak benim geleceğim” diye ağlamıştı.

*Çok değil 20 gün sonra geleceği toprak oldu yavrumun. Bu olayı size bizzat kendim anlatmıştım Yalova’da annenizin evinde. Beş yıl geçti. 13 duruşma gördük.

*Bir kez olsun davamıza gelmediniz. Yanımızda olmadınız. Hak arayan ailelerin yanında ne zaman olacaksınız? Ya da olmak için ne yapacaksınız?

*Bakın kaç çocuğun geleceği toprak oldu. Çocuklarımız da, topraklarımız da siyasetçilerin hırslarınızdan oldukça kıymetli.

*Lütfen canı yanan binlerce ailenin de yaşadıklarını bir kez olsun düşünün.

Sn. @vekilince , ısrarla vazgeçmediğiniz adaylığınız hayırlı olsun.

2018 seçimlerinde bizzat sandıkta görev almış, gecenin geç saatine kadar bulunduğum okulun kapısında umutla benden güzel haber beklemiş bir evladın annesiyim. Seçimi kaybettiğinizde “ne olacak benim geleceğim?”… https://t.co/5ZciujeUWU — Mısra ÖZ (@misra_oz) March 24, 2023

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya hareket eden tren, 8 Temmuz 2018’de raydan çıkarak devrilmiş, kazada yedisi çocuk 25 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden çocukların arasında dokuz yaşındaki Oğuz Arda Sel de vardı. Sel’in annesi Mısra Öz, faciadan bu yana hukuk mücadelesi veriyor. Öz’e birçok kez dava açılmıştı.