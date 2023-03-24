Yeniden Refah Partisi’nde ‘cumhur krizi’: Bir grup, Elif Erbakan’dan haber bekliyor

ALTAN SANCAR

AKP’yle görüşmelerin sonunda önce cumhur ittifakına katılmayacağını açıklayan, ancak ani bir kararla ittifaka katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi’nde (YRP) merkez karar yönetim kurulu (MKYK) üyelerinin bir bölümünün karardan habersiz olduğu öğrenildi.

Öte yandan partinin öncülü Refah Partisi’nin kurucusu Necmettin Erbakan’ın kızı ve YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın kızı Elif Erbakan’ın da karara tepkili olduğu iddia edildi.

Fotoğraflar: AA

Daha önceki görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı duyuran YRP, bugün son anda ittifaka katılma kararı aldı. Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) adaylığı için imza toplama süreci de devam eden partinin genel başkanı Fatih Erbakan adaylıktan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan lehine çekildi.

İttifaka son anda katılma kararı alan partide, alınan karardan partinin MKYK üyelerinin bir bölümünün haberinin olmadığı öğrenildi.

Parti kaynaklarının aktardığına göre dün akşam saatlerinde çevrimiçi toplantıya çağrılan partinin MKYK üyeleri ve kadın kolları yöneticilerine cumhur ittifakına katılma kararı hakkında bilgi verilmedi.

Gün içinde partilerinin cumhur ittifakı’na katıldığını öğrenen ve çoğunluğu daha önce Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan ile de siyaset yapan isimler bu duruma tepki gösterdi. Aralarında MKYK üyelerinin de olduğu çok sayıda isim istifayı gündemlerine aldı. MKYK üyelerinden bazıları ise bundan sonraki toplantılara katılmama kararı aldı.

Elif Erbakan’a yakın bazı isimler istifa etti

Öte yandan Fatih Erbakan’ın ittifaka katılma kararının aile içinde de tepkiyle karşılandığı öğrenildi.

Necmettin Erbakan’ın kızı Elif Erbakan’ın parti içindeki bir kanatla aynı fikirde olduğu ve ittifakın kendilerine zarar vereceğini düşündüğü belirtildi.

Öyle ki Elif Erbakan’ın AKP’li Binali Yıldırım’ın partilerini ziyareti sonrası “Neden cumhur ittifakına katılmamalıyız” başlıklı bir konuşma yaptığı da biliniyor.

Partililerden edinilen bilgilere göre partideki bazı isimler Elif Erbakan’dan haber bekliyor ve buna göre tavırlarını kamuoyuna ilan etmeye hazırlanıyor. Ancak Elif Erbakan’a yakın bazı isimlerin ise istifa kararı aldığı belirtiliyor.

Diken’e bilgi veren üst düzey kaynaklar, partide ‘üçe bölünme riski’nin ortaya çıktığını düşünüyor. Partiden istifa edenlerin bir bölümünün Saadet Partisi’ne geçeceği, bir bölümünün istifa etmese de toplantılara katılmayacağı ve sandığa gitmeyeceği, karardan memnun olanların da partide kalacağına inanılıyor.

Partide genç ve yaşlı çatışması

Ayrıca parti içinde yaşı daha büyük ve daha önce Necmettin Erbakan’la da çalışmış isimler ve daha genç olan isimler arasında da gerginlikler olduğu öğrenildi.

Yaşı daha büyük partililerin, “Davamız iktidardan önemli” sözlerine, genç partililerden “40 yıldır dava diyorsunuz” sözleriyle karşılık verdiği belirtiliyor. Uzlaşmaya varıldığı belirtilen noktaların da henüz partililerin tamamıyla paylaşılmadığı belirtildi.